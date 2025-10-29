В работе «VK Видео» наблюдается сбой
О неполадках стали сообщать примерно в 12:30 мск. По данным на 13:15 мск количество жалоб составило 396 за час. Пользователи заявляют, что видео тормозят или вообще не воспроизводятся.
Больше всего жалоб поступило из Магаданской области (8%), затем идет Камчатский край, Еврейская автономная область, Сахалинская область и Хабаровский край.
«VK Видео» работает в штатном режиме», – заверили «Ведомости» в пресс-службе VK.
20 октября в глобальном интернете произошел масштабный сбой. По статистике DownDetector, не работали приложения и сайты Snapchat, Duolingo, Zoom, Perplexity и Roblox, сервисы банков. Причиной стали проблемы на серверах AWS. Это подразделение облачных вычислений Amazon, к инфраструктуре которого подключены большинство крупных приложений и сайтов за рубежом