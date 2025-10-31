В Telegram появилась игра о побеге Дурова из тюрьмы во Франции
В Telegram появилась игра о побеге основателя мессенджера Павла Дурова из парижской тюрьмы. Об этом Дуров сообщил в своем канале.
«Отличная игра о том, как я сбегаю из французской тюрьмы и сражаюсь со всеми плохими личностями внутри», – написал он.
Игра доступна в Telegram Mini App.
Французские силовики задержали Дурова в Париже в конце августа 2024 г. Претензии были связаны с модерацией Telegram. Бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. Тогда Дурова отпустили под судебный надзор во Франции и запретили покидать страну на время следствия.
В марте этого года Дурову разрешили покидать страну. Сам он называл обвинения «нелепыми». По его словам, это все равно что арестовать французского лидера Эммануэля Макрона за преступления, совершенные гражданами его страны.