В Telegram появилась игра о побеге Дурова из тюрьмы во Франции

Французские силовики задержали Дурова в Париже в конце августа 2024 г. Претензии были связаны с модерацией Telegram. Бизнесмен стал подозреваемым в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. Тогда Дурова отпустили под судебный надзор во Франции и запретили покидать страну на время следствия.