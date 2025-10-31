Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Telegram разрешил россиянам входить в аккаунт через почту

Ведомости

Мессенджер Telegram добавил функцию входа по коду из почты, обратило внимание «РИА Новости». До этого СМИ писали о возможной блокировке операторами отправки кодов по номеру телефона.

В разделе «Конфиденциальность» появилась функция «Почта для входа». Пользователь может указать свой электронный адрес для дальнейшей рассылки кодов.

30 октября издание «Код Дурова» со ссылкой на источник на телеком-рынке сообщило, что от российских операторов потребовали прекратить передачу SMS и звонков пользователям Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

При этом для входа в аккаунт пользователи и до этого могли использовать альтернативные способы, в том числе отправку кода на электронную почту и звонок с российского номера. Ограничение, по данным издания, затронет новых пользователей. Номер телефона и код требуется при регистрации аккаунта.

13 августа Роскомнадзор начал «частичное» ограничение звонков в Telegram и WhatsApp. По версии властей, мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан. В ведомстве также отметили, что данные мессенджеры неоднократно игнорировали требования о принятии мер противодействия мошеннической деятельности.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её