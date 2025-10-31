Telegram разрешил россиянам входить в аккаунт через почту
Мессенджер Telegram добавил функцию входа по коду из почты, обратило внимание «РИА Новости». До этого СМИ писали о возможной блокировке операторами отправки кодов по номеру телефона.
В разделе «Конфиденциальность» появилась функция «Почта для входа». Пользователь может указать свой электронный адрес для дальнейшей рассылки кодов.
30 октября издание «Код Дурова» со ссылкой на источник на телеком-рынке сообщило, что от российских операторов потребовали прекратить передачу SMS и звонков пользователям Telegram и WhatsApp
При этом для входа в аккаунт пользователи и до этого могли использовать альтернативные способы, в том числе отправку кода на электронную почту и звонок с российского номера. Ограничение, по данным издания, затронет новых пользователей. Номер телефона и код требуется при регистрации аккаунта.
13 августа Роскомнадзор начал «частичное» ограничение звонков в Telegram и WhatsApp. По версии властей, мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан. В ведомстве также отметили, что данные мессенджеры неоднократно игнорировали требования о принятии мер противодействия мошеннической деятельности.