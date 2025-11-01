Китай предложил создать глобальную организацию сотрудничества в области ИИ
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с предложением к международному сообществу о создании организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он заявил в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает The Economic Times.
По мнению китайского лидера, такая всемирная организация могла бы установить правила управления и стимулировать сотрудничество, сделав ИИ «общественным благом для международного сообщества». Китайские официальные лица рассказали The Economic Times, что организация может базироваться в коммерческом центре Шанхая.
В ходе своего выступления Си также призвал АТЭС содействовать свободному распространению «зеленых» технологий – ряда отраслей, от производства аккумуляторов до солнечных панелей, в которых доминирует Китай.
14 октября директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о недостаточном уровне регулирования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в мировом масштабе. По словам Георгиевой, в мире наблюдается значительный прогресс в области развития технологий, компетенций и инноваций. Вместе с этим, по ее мнению, нормативно-этическая база для использования ИИ еще не сформирована.