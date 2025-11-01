Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Китай предложил создать глобальную организацию сотрудничества в области ИИ

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с предложением к международному сообществу о создании организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он заявил в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает The Economic Times.

По мнению китайского лидера, такая всемирная организация могла бы установить правила управления и стимулировать сотрудничество, сделав ИИ «общественным благом для международного сообщества». Китайские официальные лица рассказали The Economic Times, что организация может базироваться в коммерческом центре Шанхая.

В ходе своего выступления Си также призвал АТЭС содействовать свободному распространению «зеленых» технологий – ряда отраслей, от производства аккумуляторов до солнечных панелей, в которых доминирует Китай.

14 октября директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о недостаточном уровне регулирования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в мировом масштабе. По словам Георгиевой, в мире наблюдается значительный прогресс в области развития технологий, компетенций и инноваций. Вместе с этим, по ее мнению, нормативно-этическая база для использования ИИ еще не сформирована.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её