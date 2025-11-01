Китай предложил создать глобальную организацию сотрудничества в области ИИ

14 октября директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о недостаточном уровне регулирования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в мировом масштабе. По словам Георгиевой, в мире наблюдается значительный прогресс в области развития технологий, компетенций и инноваций. Вместе с этим, по ее мнению, нормативно-этическая база для использования ИИ еще не сформирована.