В ЦБ РФ рассказали, как не стать жертвой использующих ИИ мошенников
Банк России рассказал в Telegram-канале, как отличить дипфейк от оригинального видео или голосового сообщения и избежать финансового мошенничества. В регуляторе отметили, что по мере развития технологий подделки становятся все более реалистичными и злоумышленники все чаще используют их для кражи денег у граждан.
В ЦБ РФ подчеркнули, что вернуть средства в подобных случаях крайне сложно, а распознать фальсификацию становится все труднее, особенно пожилым людям или тем, кто впервые сталкивается с подобными технологиями. Тем не менее специалисты советуют обращать внимание на некоторые признаки – неестественную речь без эмоций и с нарушенной синхронизацией движений губ, а также на неестественную мимику и возможные дефекты звука или изображения.
При этом в Центробанке подчеркнули, что в большинстве случаев нет необходимости самостоятельно определять, дипфейк это или нет. Гораздо важнее сохранять бдительность, если в сообщении речь идет о деньгах или просьбе о финансовой помощи.
Регулятор рекомендует в подобных ситуациях обязательно перепроверять информацию, связавшись с отправителем альтернативным способом – например, по телефону. Если это невозможно, специалисты советуют задать собеседнику личный вопрос, ответ на который известен только настоящему знакомому.
28 октября МВД РФ рассказало, что мошенники часто действуют от имени Федеральной налоговой службы (ФНС).