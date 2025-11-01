В ЦБ РФ рассказали, как не стать жертвой использующих ИИ мошенников

В ЦБ РФ подчеркнули, что вернуть средства в подобных случаях крайне сложно, а распознать фальсификацию становится все труднее, особенно пожилым людям или тем, кто впервые сталкивается с подобными технологиями. Тем не менее специалисты советуют обращать внимание на некоторые признаки – неестественную речь без эмоций и с нарушенной синхронизацией движений губ, а также на неестественную мимику и возможные дефекты звука или изображения.