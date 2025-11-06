Газета
В Госдуме предложили ограничить мигрантам количество SIM-карт до двух

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий снижение лимита количества SIM-карт для мигрантов – не более двух на человека. Инициатива разработана депутатами фракции «Новые люди» и опубликована в базе данных нижней палаты парламента.

Документ предлагает внести изменения в статью 45.1 Федерального закона «О связи» и сократить максимальное число абонентских номеров, которые может зарегистрировать на себя иностранный гражданин, с 10 до двух.

По данным авторов инициативы, действующий лимит остается слишком высоким и используется мошенническими структурами. Даже соблюдая формальные ограничения, злоумышленники оформляют SIM-карты на подставных лиц, используя фиктивные документы, и продолжают оперировать десятками номеров.

«Изменение направлено против злоупотреблений и закрытия лазеек, при этом не создавая чрезмерных неудобств для добросовестных пользователей», – говорится в пояснительной записке к проекту.

С 3 ноября в России вступил в силу закон, предусматривающий блокировку SIM-карт при превышении лимита. Для граждан РФ установлено ограничение в 20 номеров, для мигрантов – 10.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что, по данным Роскомнадзора, в октябре было выявлено 89 000 российских абонентов, оформивших свыше установленного лимита, на которых приходилось около 6,5 млн номеров. Кроме того, 757 000 SIM-карт были зарегистрированы на 37 000 мигрантов.

Проверить количество оформленных SIM-карт можно на портале «Госуслуги» и при необходимости заблокировать лишние или неизвестные номера.

