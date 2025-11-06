В Госдуме предложили ограничить мигрантам количество SIM-карт до двух

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что, по данным Роскомнадзора, в октябре было выявлено 89 000 российских абонентов, оформивших свыше установленного лимита, на которых приходилось около 6,5 млн номеров. Кроме того, 757 000 SIM-карт были зарегистрированы на 37 000 мигрантов.