В России могут ввести «период охлаждения» для SIM-карт

Для SIM-карт могут ввести 24-часовой «период охлаждения» – мера будет применяться после международного роуминга или неактивности SIM-карты более 72 часов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на телеком-рынке и три собеседника в отрасли.