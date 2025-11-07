В России могут ввести «период охлаждения» для SIM-карт
Для SIM-карт могут ввести 24-часовой «период охлаждения» – мера будет применяться после международного роуминга или неактивности SIM-карты более 72 часов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на телеком-рынке и три собеседника в отрасли.
«Период охлаждения» можно будет сократить через СМС и капчу – тест для определения, является пользователь человеком или ботом. Источник на телеком-рынке отметил, что механизм сокращения «периода охлаждения» с 24 часов с помощью введения капчи «технически реализовать можно».
В обращении остаются «бесхозные» SIM-карты, в частности оформленные на реальных людей, которые об этом не подозревают, следует из материала. Директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко подозревает, что такие SIM-карты зачастую «возвращаются к нам в БПЛА».
Коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар уточнил в комментарии изданию, что мера может быть направлена на ограничение работы сим-карт, используемых для беспилотников, или создания симок за рубежом и активации их в России.
В августе министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что Минцифры рассматривает вариант введения «периода охлаждения» SIM-карт для иностранных граждан, то есть отсутствие мобильного интернета в течении первых пяти часов их пребывания в России. Шадаев пояснял, что мера предлагается для обеспечения безопасности, «чтобы бороться с SIM-картами, которые находятся в дронах».