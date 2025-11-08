Газета
Кабмин назначил НИИ «Восход» оператором реестра российского ПО

Ведомости

Правительство России утвердило Научно-исследовательский институт «Восход» оператором единого реестра отечественного программного обеспечения. Соответствующее распоряжение подписано в рамках исполнения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно документу, институт получит функции оператора с марта 2026 г.

НИИ «Восход» специализируется на реализации федеральных и региональных IT-проектов, включая создание и внедрение государственных цифровых платформ. До этого институт участвовал в разработке системы оформления электронных виз в ряде регионов.

6 ноября министр финансов Антон Силуанов сообщал, что льгота по НДС при реализации прав на российское программное обеспечение будет сохранена. Это пропишут в проекте поправок к федеральному бюджету.

