Кабмин назначил НИИ «Восход» оператором реестра российского ПО
Правительство России утвердило Научно-исследовательский институт «Восход» оператором единого реестра отечественного программного обеспечения. Соответствующее распоряжение подписано в рамках исполнения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Согласно документу, институт получит функции оператора с марта 2026 г.
НИИ «Восход» специализируется на реализации федеральных и региональных IT-проектов, включая создание и внедрение государственных цифровых платформ. До этого институт участвовал в разработке системы оформления электронных виз в ряде регионов.
6 ноября министр финансов Антон Силуанов сообщал, что льгота по НДС при реализации прав на российское программное обеспечение будет сохранена. Это пропишут в проекте поправок к федеральному бюджету.