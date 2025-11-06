Силуанов: льготу по НДС при реализации прав на российское ПО сохранят
В проекте поправок к федеральному бюджету предлагается сохранить освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.
«Предлагается сохранить освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение, дать возможность организациям радиоэлектронной промышленности для применения пониженных страховых взносов», – сказал глава Минфина (цитата по ТАСС).
20 октября представители ИТ-ассоциаций обратились к правительству с просьбой не отменять льготу по НДС при реализации прав на ПО из России. Письма были направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.
23 октября вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что правительство приняло решение сохранить налоговые льготы для разработчиков отечественного ПО. Согласно заявлению Минцифры, соответствующие поправки будут внесены ко второму чтению Налогового кодекса.