Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Силуанов: льготу по НДС при реализации прав на российское ПО сохранят

Ведомости

В проекте поправок к федеральному бюджету предлагается сохранить освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Предлагается сохранить освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение, дать возможность организациям радиоэлектронной промышленности для применения пониженных страховых взносов», – сказал глава Минфина (цитата по ТАСС).

20 октября представители ИТ-ассоциаций обратились к правительству с просьбой не отменять льготу по НДС при реализации прав на ПО из России. Письма были направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

23 октября вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что правительство приняло решение сохранить налоговые льготы для разработчиков отечественного ПО. Согласно заявлению Минцифры, соответствующие поправки будут внесены ко второму чтению Налогового кодекса.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её