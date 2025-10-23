Правительство отказалось от отмены льготы по НДС для российских разработчиков ПО

20 октября представители ИТ-ассоциаций направили письма премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой сохранить льготу. По оценкам ассоциаций, ее отмена могла бы привести к падению выручки компаний в 2026 г. более чем на 100 млрд руб. и замедлению роста отрасли до 3–5% в год. Следствием называли сокращение кадров и снижение темпов перехода российских организаций на использование отечественного ПО.