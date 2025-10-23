Правительство отказалось от отмены льготы по НДС для российских разработчиков ПО
Правительство России сохранит льготу по НДС для отечественных разработчиков программного обеспечения. Об этом сообщил курирующий ИТ-сферу вице-премьер Дмитрий Григоренко. Решение будет отражено в поправках к Налоговому кодексу ко второму чтению, сообщили в Минцифры.
В ведомстве поблагодарили отраслевые ассоциации, депутатов и сенаторов за активную позицию и поддержку ИТ-сектора.
Сейчас ставка НДС для всех компаний составляет 20%, но для ИТ-компаний с 2021 г. действует нулевая ставка. Она была введена в рамках «ИТ-маневра», утвержденного правительством летом 2020 г.
29 сентября Минфин предложил отказаться от льгот по нулевому НДС для отечественного ПО, а также увеличить льготный тариф страховых взносов для ИТ-компаний с 7,6 до 15%. Эти инициативы вызвали негативную реакцию участников рынка.
20 октября представители ИТ-ассоциаций направили письма премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой сохранить льготу. По оценкам ассоциаций, ее отмена могла бы привести к падению выручки компаний в 2026 г. более чем на 100 млрд руб. и замедлению роста отрасли до 3–5% в год. Следствием называли сокращение кадров и снижение темпов перехода российских организаций на использование отечественного ПО.
21 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что обсуждается вариант сохранения льготы на покупку отечественного ПО. Теперь правительство подтвердило, что окончательно откажется от отмены льготы.