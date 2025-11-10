ЕС готов ослабить нормы GDPR ради развития искусственного интеллекта
Еврокомиссия рассматривает возможность внесения изменений в Общий регламент по защите данных (GDPR), чтобы ускорить развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и снизить административные барьеры для бизнеса в этой сфере, сообщает Politico со ссылкой на проект документа.
19 ноября будет представлен пакет «цифровых мер». Он включает поправки, которые упростят регулирование и создадут исключения для компаний, работающих с ИИ. Например, предложения разрешат использовать специальные категории персональных данных, включая информацию о политических взглядах, этнической принадлежности и состоянии здоровья, для обучения и работы моделей искусственного интеллекта.
Еврокомиссия также намерена пересмотреть определение персональных данных, допустив, что псевдонимизированная информация не всегда подпадает под защиту GDPR, и ослабить требования к использованию файлов cookie, расширив возможности отслеживания пользователей без их прямого согласия.
По данным Politico, внутри ЕС нет единства по вопросу реформы. Эстония, Франция, Австрия и Словения выступают против любых изменений в GDPR, тогда как Германия поддерживает идею корректировки правил для стимулирования развития ИИ. Критики инициативы предупреждают, что предлагаемые послабления могут подорвать фундаментальные права европейцев на защиту данных.
11 сентября издание Politico писало, что Албания стала первой страной в мире, где появился министр, полностью работающий на основе искусственного интеллекта. Его зовут Диэлла, что в переводе с албанского означает «солнечный свет», и он будет отвечать за все государственные закупки.