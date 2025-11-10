Минцифры сообщило о начале работы «периода охлаждения» для сим-карт

Минцифры сообщило о начале работы «периода охлаждения» для сим-картМера вводится для борьбы с БПЛА
В России заработал «период охлаждения» сим-карт – доступ в мобильный интернет будет ограничен при возвращении из-за рубежа. Об этом объявили в Минцифры РФ. Меру объяснили защитой от беспилотников.
«При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться», – говорится в сообщении министерства.
Механизм заработал в тестовом режиме с 10 ноября. Для абонентов с российскими сим-картами действует «период охлаждения» на 24 часа. Он вводится, если сим-карта неактивна в течение 72 часов и при возвращении из международного роуминга.
Для восстановления доступа к мобильному интернету пользователь должен авторизоваться через «капчу» (тест для определения, является пользователь человеком или ботом) по ссылке в сообщении оператора. После этого доступ к интернету и смс будет восстановлен. Абонент также может позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону.
По заявлению Минцифры, мера нужна для обеспечения безопасности россиян. Сим-карты с мобильным интернетом могут использоваться для навигации беспилотников.
Идея ввести «период охлаждения» рассматривалась еще в августе. Тогда с инициативой выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. При этом планировалось, что «период охлаждения» сим-карт будет действовать в отношении иностранцев и первые пять часов пребывания в России.