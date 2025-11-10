Минцифры сообщило о начале работы «периода охлаждения» для сим-карт

Для восстановления доступа к мобильному интернету пользователь должен авторизоваться через «капчу» (тест для определения, является пользователь человеком или ботом) по ссылке в сообщении оператора. После этого доступ к интернету и смс будет восстановлен. Абонент также может позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону.