Путин рассчитывает на запуск ракеты в рамках проекта «Байтерек» в 2025 году
Первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» в рамках российско-казахского проекта «Байтерек» состоится до конца 2025 г. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Трансляцию проводил Кремль.
6 сентября правительство РФ сообщало, что работа над ракетой-носителем «Союз-5» находится на завершающем этапе. В кабмине отметили, что «Союз-5» создается для обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты. В ее составе используются новые двигатели разработки НПО «Энергомаш» (входит в «Роскосмос»). Ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 17 т полезной нагрузки.
В июле 2023 г. замдиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» по развитию Даниил Субботин говорил, что пуск «Союза-5» планируется в конце 2025 г. с космодрома Байконур. В сентябре 2024 г. первый заместитель директора – генеральный конструктор РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов уточнил, что ракета будет готова к пуску в 2026 г.