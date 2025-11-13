В «Яндексе» опровергли сообщения о прослушивании пользователей умными колонками
Умные колонки «Яндекса» не могут прослушивать пользователей. Они начинают обрабатывать голосовые запросы только после кодового слова «Алиса». Об этом ТАСС рассказали в компании.
В «Яндексе» пояснили, что пока не прозвучит активационное слово, колонка работает в спящем режиме. В этот момент она не реагирует на речь и не отправляют ее в облако для распознавания.
В компании добавили, что умные колонки снабжены кнопкой Mute, с помощью которой можно физически отключить микрофоны.
13 ноября руководитель Центра цифровой экспертизы ведомства Сергей Кузьменко заявил, что эксперты Роскачества рекомендуют физически отключать микрофон умных колонок для обеспечения полной конфиденциальности. Они считают, что рядом с такими устройствами не стоит обсуждать чувствительную информацию.