В Кремле заверили, что временная блокировка сим-карт не доставляет дискомфорта

Работу системы Песков назвал безупречной
Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обеспокоенность граждан из-за временной блокировки сим-карт после возвращения из-за границы беспочвенна. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга.

По его словам, уже стало абсолютно очевидно, что никакого дискомфорта на самом деле гражданам это не доставляет.

«Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности. Сейчас это стоит во главе угла», – подчеркнул Песков.

С 10 ноября в России действует механизм так называемого «периода охлаждения» сим-карт. Согласно правилам, доступ в мобильный интернет и к смс-сообщениям временно ограничивается после возвращения сим-карты из международного роуминга.

Как пояснили в Минцифры, мера направлена на защиту от использования российских сим-карт в беспилотных устройствах. «При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник», – сообщили в ведомстве.

Механизм введен в тестовом режиме. Для российских абонентов «период охлаждения» длится 24 часа и активируется, если сим-карта не использовалась в течение 72 часов и при возвращении из международного роуминга.

