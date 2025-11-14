В Кремле заверили, что временная блокировка сим-карт не доставляет дискомфорта

Как пояснили в Минцифры, мера направлена на защиту от использования российских сим-карт в беспилотных устройствах. «При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник», – сообщили в ведомстве.