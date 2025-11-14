В Госдуму внесли проект об обязанности операторов отключать связь по запросу ФСБ

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Игорь Черепанов говорил «Ведомостям», что правительство РФ рассмотрело законопроект, расширяющий полномочия ФСБ в сфере регулирования услуг связи. По его словам, суть проекта заключается в том, чтобы обязать операторов связи прекращать предоставление услуг связи по запросу ФСБ, если такой запрос связан с защитой граждан и государства от угроз безопасности.