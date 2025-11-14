В Госдуму внесли проект об обязанности операторов отключать связь по запросу ФСБ

В Госдуму внесли проект об обязанности операторов отключать связь по запросу ФСБОни не будут нести ответственность за неисполнение обязательств по договору
В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ в связи с угрозой атаки беспилотников. Это следует из соответствующего документа.
Проектом предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг при поступлении соответствующего запроса от ФСБ в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ Владимира Путина и правительства, в целях защиты от возникающих угроз безопасности. В пояснительной записке к проекту говорится, что надзор направлен на недопущение нарушений лицензионных требований.
Отмечается, что оператор не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору, если оно связано с выполнением требований спецслужб, говорится в документе.
О планах по рассмотрению такого законопроекта «Ведомости» писали 10 ноября. Поправки, разработанные Минцифры, планируется внести в ст. 44 и 46 федерального закона «О связи».
Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Игорь Черепанов говорил «Ведомостям», что правительство РФ рассмотрело законопроект, расширяющий полномочия ФСБ в сфере регулирования услуг связи. По его словам, суть проекта заключается в том, чтобы обязать операторов связи прекращать предоставление услуг связи по запросу ФСБ, если такой запрос связан с защитой граждан и государства от угроз безопасности.
«Важно отметить, что основания для таких запросов будут определяться нормативными актами президента РФ и правительства РФ», – сказал Черепанов.
Зампред правления АЮР считает, что законопроект предоставит ФСБ эффективный инструмент для оперативного реагирования на угрозы, распространяющиеся через средства связи.
Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров пояснил, что сейчас операторы связи обязаны предоставлять госорганам информацию об абонентах и оказывать содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий в случаях, установленных законом.
«Это шаг к созданию единой оперативной системы реагирования, где блокировка номера или устройства происходит не по решению суда, а по внутреннему акту ведомства – как временная мера «в целях защиты», – заявил Бедеров.
Проект согласован с МВД России, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором. Документ также получил заключения Минюста, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и государственно-правового управления президента.