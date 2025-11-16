Газета
Мошенники звонили жителю Дагестана более 26 000 раз

Мошенники предприняли самую длительную телефонную атаку – жителю Дагестана позвонили более 26 000 раз за три дня. Об этом «РИА Новости» рассказали в Билайне.

Этот и еще несколько случаев оказались самыми сложными для отражения. По информации оператора, клиента из республики атаковали летом трижды с интервалом в месяц. Мошенники активизировались каждое 30 число, и всего абонент получил более 26 000 таких звонков. Жителю Пензы только за один день, 12 июня, позвонили 22 850 раз, а москвичка 31 мая получила 3 539 звонков в течение двух часов. 

По данным «Билайна», с начала года оператор заблокировал почти 3,5 млрд звонков от мошенников и спамеров. Более трети всех заблокированных вредоносных звонков – 233 млн – пришлось на клиентов старше 65 лет.

В ноябре стало известно, что после вступления в силу с 1 сентября 2025 г. закона о маркировке телефонных вызовов компаний количество спам-звонков в России сократилось на 25–30%. Об этом  «Ведомостям» рассказали представители операторов связи. В сентябре – октябре число входящих клиентам «Билайна» спам-звонков снизилось на 29% по сравнению со средним показателем летних месяцев. Схожую динамику наблюдал и Т2: по словам представителя оператора, количество спам-звонков снизилось на 25%.

