Мошенники звонили жителю Дагестана более 26 000 раз

Этот и еще несколько случаев оказались самыми сложными для отражения. По информации оператора, клиента из республики атаковали летом трижды с интервалом в месяц. Мошенники активизировались каждое 30 число, и всего абонент получил более 26 000 таких звонков. Жителю Пензы только за один день, 12 июня, позвонили 22 850 раз, а москвичка 31 мая получила 3 539 звонков в течение двух часов.