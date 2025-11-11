Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Количество спам-звонков снизилось на треть после введения маркировки

Но решить проблему спама полностью не удается
Лиана Липанова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

После вступления в силу с 1 сентября 2025 г. закона о маркировке телефонных вызовов компаний количество спам-звонков в России сократилось на 25–30%, рассказали «Ведомостям» представители операторов связи. В сентябре – октябре число входящих клиентам «Билайна» спам-звонков снизилось на 29% по сравнению со средним показателем летних месяцев, говорит представитель компании. Схожую динамику наблюдает и Т2: по словам представителя оператора, количество спам-звонков снизилось на 25%.

Представитель «Мегафона» подтверждает, что есть тенденция к сокращению количества массовых обзвонов после введения маркировки, но подробностей в компании не раскрывают. Представитель МТС отказался от комментариев.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь