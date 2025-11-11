Количество спам-звонков снизилось на треть после введения маркировки

После вступления в силу с 1 сентября 2025 г. закона о маркировке телефонных вызовов компаний количество спам-звонков в России сократилось на 25–30%, рассказали «Ведомостям» представители операторов связи. В сентябре – октябре число входящих клиентам «Билайна» спам-звонков снизилось на 29% по сравнению со средним показателем летних месяцев, говорит представитель компании. Схожую динамику наблюдает и Т2: по словам представителя оператора, количество спам-звонков снизилось на 25%.