«Сбер» сообщил о восстановлении работы мобильного приложения

Утром по московскому времени 17 октября произошел масштабный сбой в работе приложения Сбербанка. Согласно данным сервиса Downdetector, количество жалоб пользователей достигло 1308 в час и 3950 за сутки. О сбое в работе мобильного приложения сообщили 79% человек, о нарушениях в работе личного кабинета – 9%.