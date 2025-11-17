«Сбер» сообщил о восстановлении работы мобильного приложения
Мобильное приложение Сбербанка снова работает в нормальном режиме, как и все сервисы банка. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.
Отмечается, что «краткосрочные трудности» могли возникать с использованием ряда услуг банка. В «Сбере» извинились перед клиентами «за временные сложности».
Утром по московскому времени 17 октября произошел масштабный сбой в работе приложения Сбербанка. Согласно данным сервиса Downdetector, количество жалоб пользователей достигло 1308 в час и 3950 за сутки. О сбое в работе мобильного приложения сообщили 79% человек, о нарушениях в работе личного кабинета – 9%.