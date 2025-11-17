В МВД рассказали, как «почистить» цифровой след о себе в интернете
Стереть свой цифровой след в интернете полностью нельзя, но можно минимизировать ущерб, сообщается в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».
Найти информацию о себе в сети пользователь может, введя в браузер свое имя, e-mail и никнеймы. Дополнительно можно использовать специальные сервисы по поиску никнеймов.
Необходимо «почистить» аккаунты: удалить ненужные и заброшенные профили. Также нужно отозвать доступы у старых приложений.
Если во время поиска появляются ссылки на компрометирующую или ложную информацию о пользователе, можно подать заявку в Яндекс, Google, Bing и Mail.ru. – это уберет ссылки из поиска. В случае если данные размещены на сайте, нужно найти владельца и попросить его удалить сведения. В archive.org можно написать для удаления снимков страниц с информацией о пользователе.
Чтобы защитить себя на будущее, нужно включить мониторинг утечек, а также настроить приватность в соцсетях и операционной системе. Кроме того, в электронной почте рекомендуется удалить письма с ключевыми словами: «пароль», «паспорт», «код» и отписаться от рассылок. На устройствах следует очищать историю, кукис и кэш браузера. В частности, отключить рекламный ID в настройках Android/iOS на смартфоне.
В МВД отметили, что, помимо прочих рисков, информация о человеке в интернете может стать поводом для шантажа. 16 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД писал, что аферисты используют актуальные геоданные граждан для запугивания и обмана. Они устанавливают доверительные отношения на сайтах знакомств, чтобы получить доступ к местонахождению жертвы.