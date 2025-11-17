В МВД рассказали, как «почистить» цифровой след о себе в интернете

Если во время поиска появляются ссылки на компрометирующую или ложную информацию о пользователе, можно подать заявку в Яндекс, Google, Bing и Mail.ru. – это уберет ссылки из поиска. В случае если данные размещены на сайте, нужно найти владельца и попросить его удалить сведения. В archive.org можно написать для удаления снимков страниц с информацией о пользователе.