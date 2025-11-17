Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В МВД рассказали, как «почистить» цифровой след о себе в интернете

Ведомости

Стереть свой цифровой след в интернете полностью нельзя, но можно минимизировать ущерб, сообщается в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Найти информацию о себе в сети пользователь может, введя в браузер свое имя, e-mail и никнеймы. Дополнительно можно использовать специальные сервисы по поиску никнеймов.

Необходимо «почистить» аккаунты: удалить ненужные и заброшенные профили. Также нужно отозвать доступы у старых приложений.

Мошенники начали использовать геоданные россиян для угроз

Общество

Если во время поиска появляются ссылки на компрометирующую или ложную информацию о пользователе, можно подать заявку в Яндекс, Google, Bing и Mail.ru. – это уберет ссылки из поиска. В случае если данные размещены на сайте, нужно найти владельца и попросить его удалить сведения. В archive.org можно написать для удаления снимков страниц с информацией о пользователе.

Чтобы защитить себя на будущее, нужно включить мониторинг утечек, а также настроить приватность в соцсетях и операционной системе. Кроме того, в электронной почте рекомендуется удалить письма с ключевыми словами: «пароль», «паспорт», «код» и отписаться от рассылок. На устройствах следует очищать историю, кукис и кэш браузера. В частности, отключить рекламный ID в настройках Android/iOS на смартфоне.

В МВД отметили, что, помимо прочих рисков, информация о человеке в интернете может стать поводом для шантажа. 16 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД писал, что аферисты используют актуальные геоданные граждан для запугивания и обмана. Они устанавливают доверительные отношения на сайтах знакомств, чтобы получить доступ к местонахождению жертвы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь