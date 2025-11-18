Центр безопасности Max выявил мошенника, сдававшего в аренду учетные записи
Сотрудники Центра безопасности Max способствовали задержанию администратора интернет-сообщества, который предоставлял в аренду учетные записи мессенджера для мошеннических целей. Об этом сообщили в компании.
По данным мессенджера, благодаря усилиям МВД и Центра безопасности Max более 30 человек были защищены от финансовых потерь до того, как стали жертвами обмана.
В Центре безопасности также сообщили, что в октябре было заблокировано 132 000 аккаунтов, совершавших подозрительную активность. Кроме того, было обнаружено и удалено свыше 100 000 вредоносных файлов.
17 октября в Max сообщили, что Центр безопасности мессенджера в сентябре заблокировал 105 000 подозрительных аккаунтов и удалил более 350 000 вредоносных файлов. Как уточнили в компании, совместная работа Центра безопасности и МВД РФ помогла задержать девять мошенников, действовавших в разных регионах страны.