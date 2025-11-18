В ряде стран зафиксировали масштабный сбой в работе соцсети X
В работе соцсети X наблюдается масштабный сбой. Больше всего жалоб на работу сервиса поступило из Нидерландов и Белоруссии (по 4%), а также США и Германии (по 3%). Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
По данным на 15:30 мск, за последний час на сбой в работе X пожаловались 230 пользователей, а всего за сутки – 233. Подавляющее количество жалоб связано со сбоем в работе сайта (94%), только 5% сообщили о неполадках в мобильном приложении.
В начале марта 2022 г. Роскомнадзор заблокировал Twitter (нынешнее название – X) по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». В мае 2024 г. в правительстве России назвали преждевременной разблокировку X в связи с наличием противоправных материалов.
6 февраля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что государство может пересмотреть решение об ограничении работы X, поскольку политика ресурса сильно изменилась. По словам Мизулиной, в X стало намного меньше деструктивного контента и цензуры. При этом в Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки в России соцсети X (бывшая Twitter) нет.