В ряде стран зафиксировали масштабный сбой в работе соцсети X

6 февраля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что государство может пересмотреть решение об ограничении работы X, поскольку политика ресурса сильно изменилась. По словам Мизулиной, в X стало намного меньше деструктивного контента и цензуры. При этом в Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки в России соцсети X (бывшая Twitter) нет.