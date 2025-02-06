Роскомнадзор: оснований для разблокировки соцсети X нет
Оснований для разблокировки в России социальной сети X (бывшая Twitter) нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роскомнадзор.
6 февраля в разговоре с ТАСС глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что государство может пересмотреть решение об ограничении работы X, поскольку политика ресурса сильно изменилась. По словам Мизулиной, в X стало намного меньше деструктивного контента и цензуры.
В начале марта 2022 г. Роскомнадзор заблокировал Twitter по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». В мае 2024 г. в правительстве России назвали преждевременной разблокировку X в связи с наличием противоправных материалов.