В правительстве назвали преждевременной разблокировку X в России

Летом 2023 г. вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков попросил Роскомнадзор (РКН) рассмотреть возможность разблокировки сервиса Twitter в России. Тогда в качестве обоснования разблокировки соцсети Даванков привел изменение политики ресурса по отношению к российским госорганам и журналистам: платформа перестала блокировать их аккаунты и понижать их в поисковой выдаче.