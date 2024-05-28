В правительстве назвали преждевременной разблокировку X в России
Разблокировка соцсети X (бывший Twitter) в России является преждевременной из-за наличия противоправных материалов, заявили в правительстве в ответ на вопросы депутатов Госдумы.
«До настоящего времени не все противоправные материалы удалены с данной интернет-платформы, вследствие чего разблокировка социальной сети X представляется преждевременной», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Летом 2023 г. вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков попросил Роскомнадзор (РКН) рассмотреть возможность разблокировки сервиса Twitter в России. Тогда в качестве обоснования разблокировки соцсети Даванков привел изменение политики ресурса по отношению к российским госорганам и журналистам: платформа перестала блокировать их аккаунты и понижать их в поисковой выдаче.
Даванков связывал это с личным решением нового главы соцсети Илона Маска. Маск приобрел Twitter в конце октября 2022 г. за $44 млрд. Он распустил совет директоров, возглавил компанию и начал менять соцсеть. Среди крупных изменений – введение системы подписок и переименование платформы в X.
Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России Борис Едидин говорил «Ведомостям», что владелец заблокированного сайта должен удалить противоправную информацию, затем направить уведомление в РКН, а ведомство, подтвердив факт удаления, направит обращение операторам связи о возобновлении доступа к сайту.
РКН заблокировал Twitter в начале марта 2022 г. по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации».