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В правительстве назвали преждевременной разблокировку X в России

Ведомости

Разблокировка соцсети X (бывший Twitter) в России является преждевременной из-за наличия противоправных материалов, заявили в правительстве в ответ на вопросы депутатов Госдумы.

«До настоящего времени не все противоправные материалы удалены с данной интернет-платформы, вследствие чего разблокировка социальной сети X представляется преждевременной», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Летом 2023 г. вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков попросил Роскомнадзор (РКН) рассмотреть возможность разблокировки сервиса Twitter в России. Тогда в качестве обоснования разблокировки соцсети Даванков привел изменение политики ресурса по отношению к российским госорганам и журналистам: платформа перестала блокировать их аккаунты и понижать их в поисковой выдаче.

Даванков связывал это с личным решением нового главы соцсети Илона Маска. Маск приобрел Twitter в конце октября 2022 г. за $44 млрд. Он распустил совет директоров, возглавил компанию и начал менять соцсеть. Среди крупных изменений – введение системы подписок и переименование платформы в X.

Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России Борис Едидин говорил «Ведомостям», что владелец заблокированного сайта должен удалить противоправную информацию, затем направить уведомление в РКН, а ведомство, подтвердив факт удаления, направит обращение операторам связи о возобновлении доступа к сайту.

РКН заблокировал Twitter в начале марта 2022 г. по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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