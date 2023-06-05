В Госдуме опять просят Роскомнадзор разблокировать Twitter

В Госдуме опять просят Роскомнадзор разблокировать TwitterДля этого платформа должна удалить противоправную информацию об экстремизме и военной операции
Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков попросил Роскомнадзор (РКН) рассмотреть возможность разблокировки сервиса Twitter в России. Свое обращение депутат направил руководителю Роскомнадзора Андрею Липову 2 июня. «Ведомости» ознакомились с копией письма, Даванков подтвердил его подлинность.
Депутат просит провести проверку фактов удаления Twitter «распространяемой с нарушением закона информации» и рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к Twitter на территории РФ.
РКН заблокировал Twitter в начале марта 2022 г. по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона об информации, информтехнологиях и о защите информации, сообщал ТАСС. Эта статья регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
В качестве обоснования разблокировки Twitter Даванков приводит изменение политики ресурса по отношению к российским госорганам и журналистам: платформа перестала блокировать их аккаунты и понижать их в поисковой выдаче. «Это личное решение нового главы (и владельца. – «Ведомости») Twitter Илона Маска», – пишет вице-спикер.
В начале апреля 2023 г. Даванков от имени инициативной группы депутатов нескольких фракций направлял аналогичное обращение в Генпрокуратуру. Как следует из письма депутата в РКН, в Генпрокуратуре депутатам ответили, что законодательство не предусматривает дополнительного решения Генпрокуратуры для возобновления доступа к тому или иному ресурсу, если там была удалена противоправная информация. Решение о возобновлении доступа к ресурсу принимает РКН, уточнялось в ответе Генпрокуратуры. «Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру.
«Если политика Twitter направлена на нейтралитет в части распространения информации, депутаты Госдумы, подписавшие обращение в Генпрокуратуру, считают обоснованным и оправданным возобновление продуктивного диалога с руководством Twitter и использование площадки для донесения до западной аудитории позиции России», – отмечается в письме Даванкова в РКН.
Представитель РКН 2 июня сообщал «Ведомостям», что ведомство пока не получало обращение депутата. Отвечая на вопрос «Ведомостей», может ли Twitter быть разблокирован, собеседник ответил, что таких оснований на данный момент нет.
Также с предложением разблокировать Twitter весной 2023 г. выступал зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»). Представитель РКН тогда говорил, что на тот момент администрация Twitter не удалила 1300 запрещенных материалов, включая детское порно, наркотический и суицидальный контент, а также призывы к участию в массовых беспорядках и фейки, в том числе о ходе проведения военной операции, передавал ТАСС.
Владелец заблокированного сайта должен удалить противоправную информацию, затем направить уведомление в РКН, а ведомство, подтвердив факт удаления, направит обращение операторам связи о возобновлении доступа к сайту, объясняет зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России Борис Едидин. Например, так были сняты ограничения с сайта журнала о здравоохранении Vademecum, владелец которого удалил недостоверную информацию о коронавирусе, напомнил он. Другой пример – разблокировка Telegram в 2020 г., продолжил Едидин. Тогда РКН снял ограничения без отмены решения суда.
Более скептичен директор Института исследований интернета Карен Казарян. «Сценарий разблокировки Twitter в РФ малореалистичен, – полагает он. – Вряд ли платформа пойдет на удаление какого-либо контента по требованию РФ, в особенности материалов о СВО, также маловероятно, что Twitter будет выполнять российские нормы «о приземлении», включающие размещение в РФ полноценного представительства компании».