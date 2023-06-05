В Госдуме опять просят Роскомнадзор разблокировать Twitter

В начале апреля 2023 г. Даванков от имени инициативной группы депутатов нескольких фракций направлял аналогичное обращение в Генпрокуратуру. Как следует из письма депутата в РКН, в Генпрокуратуре депутатам ответили, что законодательство не предусматривает дополнительного решения Генпрокуратуры для возобновления доступа к тому или иному ресурсу, если там была удалена противоправная информация. Решение о возобновлении доступа к ресурсу принимает РКН, уточнялось в ответе Генпрокуратуры. «Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру.