Государство потратит 1,2 млрд рублей на создание новейшей системы контроля трафика в интернете

Государство потратит 1,2 млрд рублей на создание новейшей системы контроля трафика в интернетеОна станет еще одним инструментом для обеспечения «суверенности» рунета
Роскомнадзор (РКН) запустит систему мониторинга маршрутов трафика, которая позволит контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи и отслеживать тех, кто не исполняет требования ведомства. Ее разработкой займется созданный в рамках закона «о суверенном рунете» Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минцифры и опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
На создание и обеспечение работы такой системы РКН планирует потратить за два года 1,2 млрд руб., следует из проекта федерального бюджета на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. Всего на деятельность ведомства в 2023–2024 гг. в программе «Информационное общество» заложено 37,7 млрд руб., а до 2025 г. – 73 млрд руб., следует из проекта бюджета.