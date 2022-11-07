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Государство потратит 1,2 млрд рублей на создание новейшей системы контроля трафика в интернете

Она станет еще одним инструментом для обеспечения «суверенности» рунета
Анастасия Курашева
Андрей Гордеев / Ведомости

Роскомнадзор (РКН) запустит систему мониторинга маршрутов трафика, которая позволит контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи и отслеживать тех, кто не исполняет требования ведомства. Ее разработкой займется созданный в рамках закона «о суверенном рунете» Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минцифры и опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

На создание и обеспечение работы такой системы РКН планирует потратить за два года 1,2 млрд руб., следует из проекта федерального бюджета на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. Всего на деятельность ведомства в 2023–2024 гг. в программе «Информационное общество» заложено 37,7 млрд руб., а до 2025 г. – 73 млрд руб., следует из проекта бюджета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных