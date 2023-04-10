Как позиция Илона Маска может повлиять на разблокировку Twitter в России

Кроме того, Маск 8 апреля отказался удалить твит заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в котором тот написал, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете. Владелец Twitter объяснил свои действия тем, что пропагандой является любая новость, а люди должны выбрать источники сами. После этого часть антироссийски настроенных пользователей критиковала Маска за несоблюдение санкционного режима против РФ и «допуск российских лидеров обратно на платформу».