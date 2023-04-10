Как позиция Илона Маска может повлиять на разблокировку Twitter в России

Как позиция Илона Маска может повлиять на разблокировку Twitter в РоссииПринять такое решение вправе только Роскомнадзор при устранении причин запрета
Предложение заместителя председателя комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина («Единая Россия») разблокировать Twitter в России вряд ли может повлиять на снятие ограничений, их обоснованность или необоснованность может определить только российский суд, отмечают опрошенные «Ведомостями» юристы.
Горелкин 10 апреля 2023 г. выступил с инициативой рассмотреть вопрос о разблокировке Twitter в связи с возвращением доступа к аккаунтам российских государственных деятелей и ведомств с учетом «новой политики» руководства соцсети.
В марте 2022 г. Twitter был заблокирован на территории РФ по решению Генпрокуратуры от 24 февраля «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».
«Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ. А для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России», – написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Неделей ранее британская газета The Telegraph обращала внимание на то, что Twitter снял ограничения с аккаунтов российских политиков и ведомств, введенные еще в апреле 2022 г. при предыдущем владельце соцсети. Американский миллиардер Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 г. Он, в частности, декларировал цель «помочь человечеству» организовать беспристрастную площадку для цивилизованных дискуссий, где могли бы обмениваться мнениями люди с противоположными взглядами.
На 10 апреля 2023 г. страницы заблокированных российских пользователей можно видеть в рекомендациях Twitter. В частности, там вновь стали видны страницы президента страны Владимира Путина, МИДа и посольства России в Лондоне, писала The Telegraph.
Кроме того, Маск 8 апреля отказался удалить твит заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в котором тот написал, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете. Владелец Twitter объяснил свои действия тем, что пропагандой является любая новость, а люди должны выбрать источники сами. После этого часть антироссийски настроенных пользователей критиковала Маска за несоблюдение санкционного режима против РФ и «допуск российских лидеров обратно на платформу».
Российские ограничения коснулись Twitter еще задолго до СВО и блокировок западных соцсетей (например, Meta, которая владеет заблокированными в России соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp, объявлена экстремистской за призывы к совершению насилия в отношении российских военных и запрещена в стране).
Роскомнадзор (РКН) начал замедлять Twitter в марте 2021 г. за отказ от выполнения требований российского законодательства в части удаления запрещенного контента: публикаций с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, детской порнографией и информацией о распространении наркотиков. Деградации затронули 100% трафика внутри сетей мобильной связи и 50% трафика пользователей фиксированной связи. Но в мае того же года ограничения для стационарных устройств сняли после того, как службы модерации Twitter удалили свыше 91% запрещенных публикаций, а для мобильных устройств ограничения продолжили действовать.
Если рассматривать ситуацию с точки зрения права, то заявления представителей законодательной власти никакого веса не имеют, обращает внимание партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Де-юре, единственный способ, которым те или иные парламентарии могут снять блокировку, – это предложить поправки в федеральное законодательство, отменяющие действие норм, создающих основу для наложения подобных ограничений, полагает он. Причем такие поправки должны носить «ретроактивный характер», то есть распространяться на решения, принятые в прошлом, но нормы, имеющие обратную силу, это исключительная редкость.
После предложения Горелкина вряд ли последует разблокировка Twitter, соглашается директор Института исследований интернета Каран Казарян. Сейчас, по его словам, достаточно решения о разблокировке со стороны Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Центр был создан в соответствии с законом о суверенном рунете, который предусматривает централизованное управление трафиком с помощью установленных на сетях операторов связи технических средств противодействия угрозам.
«Блокирование доступа к тем или иным ресурсам осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти, то есть РКН. Ведомство действует в соответствии со статьями 15.1 и 15.3 ФЗ “Об информации” и ограничивает доступ либо по решению суда, либо в досудебном порядке – например, как в случае с Twitter, по требованию Генпрокуратуры. Соответственно, снять ограничение также может только РКН либо на основании решения суда, подтверждающим необоснованность блокировки, либо в случае устранения выявленных нарушений, приведших к блокированию», – указал Клеточкин.
Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений с Twitter, сказал «Ведомостям» представитель РКН. «На сегодняшний день администрация Twitter не удалила 1300 запрещенных материалов. Такие материалы, помимо детской порнографии, наркотического и суицидального контента, содержат призывы к участию в массовых беспорядках, сообщения экстремистских организаций, фейки, в том числе о ходе проведения специальной военной операции. В социальной сети продолжается распространение и иного деструктивного контента, противоречащего традиционным российским духовно-нравственным ценностям», – сообщил он.
Кроме того, российские пользователи не испытывают недостатка в получении информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам, добавил представитель ведомства.
На решение о разблокировке может повлиять то, что у компании сменился собственник, и его позиция отличается от позиции прошлых владельцев, указывает член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций юрист Павел Катков. Речь не об агрессии Twitter как компании, а об информационной политике соцсети на пресечение или отказ от тех или иных видов комментариев. Возможно, сейчас эта политика изменилась или хотя бы стала нейтральной, допускает он.
Изначально блокировка обосновывалась участием соцсети не только в распространении недостоверной информации, но и призывами к экстремистской деятельности, предположу, что именно из-за этого со снятием ограничений могли возникнуть сложности, указывает Клеточкин. В любом случае позиция центров принятия решений будет иметь существенный вес при рассмотрении вопроса о снятии ограничений с Twitter, заключил он.