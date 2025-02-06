Мизулина допустила разблокировку соцсети X в России

Глава Лиги безопасного интернета добавила, что финальная позиция насчет разблокировки соцсети должна быть основана на информации регуляторов. По ее мнению, нужно опираться на данные Роскомнадзора о том, какое количество материалов было удалено платформой по требованию ведомства. Мизулина также напомнила, что россияне используют Telegram, и не факт, что они будут пользоваться Х после снятия ограничений.