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Мизулина допустила разблокировку соцсети X в России

Ведомости

Государство может пересмотреть решение об ограничении работы соцсети X (бывшая Twitter) в России, политика ресурса сильно изменилась. Такое мнение выразила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в разговоре с ТАСС.

По словам Мизулиной, в X стало намного меньше деструктивного контента и цензуры.

«Я считаю, что государство может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть свое решение», – отметила она.

Глава Лиги безопасного интернета добавила, что финальная позиция насчет разблокировки соцсети должна быть основана на информации регуляторов. По ее мнению, нужно опираться на данные Роскомнадзора о том, какое количество материалов было удалено платформой по требованию ведомства. Мизулина также напомнила, что россияне используют Telegram, и не факт, что они будут пользоваться Х после снятия ограничений.

В начале марта 2022 г.Роскомнадзор заблокировал Twitter по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». В мае 2024 г. в правительстве России назвали преждевременной разблокировку X в связи с наличием противоправных материалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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