Мизулина допустила разблокировку соцсети X в России
Государство может пересмотреть решение об ограничении работы соцсети X (бывшая Twitter) в России, политика ресурса сильно изменилась. Такое мнение выразила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в разговоре с ТАСС.
По словам Мизулиной, в X стало намного меньше деструктивного контента и цензуры.
«Я считаю, что государство может подумать о том, чтобы снять те ограничительные меры в отношении X, которые существуют, пересмотреть свое решение», – отметила она.
Глава Лиги безопасного интернета добавила, что финальная позиция насчет разблокировки соцсети должна быть основана на информации регуляторов. По ее мнению, нужно опираться на данные Роскомнадзора о том, какое количество материалов было удалено платформой по требованию ведомства. Мизулина также напомнила, что россияне используют Telegram, и не факт, что они будут пользоваться Х после снятия ограничений.
В начале марта 2022 г.Роскомнадзор заблокировал Twitter по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». В мае 2024 г. в правительстве России назвали преждевременной разблокировку X в связи с наличием противоправных материалов.