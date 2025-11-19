Путин поручил правительству сформировать план внедрения генеративного ИИ
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он объявил на пленарном заседании конференции «Сбера».
«Прошу правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны, а также в развитии отраслей и субъектов», – сказал он. По его оценкам, к 2030 г. вклад ИИ в совокупный ВВП России может превысить 11 трлн руб.
Генеративный ИИ способен наращивать прибыль компаний и эффективность управления. Внедрение технологий такого ИИ к 2030 г. может принести российскому ритейлу и интернет-торговле до 160 млрд руб. дополнительной операционной прибыли ежегодно, писали «Ведомости» со ссылкой на подсчеты «Яков и партнеры» и «Нильсен».
По данным отчета, около 70% компаний уже перешли от стадии экспериментов к масштабированию цифровых решений. Средний объем инвестиций в цифровизацию составляет 1,1% выручки, а 95% проектов реализуются собственными силами.
«Ведомости» со ссылкой на данные Gartner в ноябре 2024 г. писали, что потенциальный эффект внедрения генеративного ИИ ‒ до 15,8% роста выручки, 15,2% сокращения издержек и более 22% роста производительности сотрудников.