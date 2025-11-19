Путин поручил правительству сформировать план внедрения генеративного ИИ

«Прошу правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны, а также в развитии отраслей и субъектов», – сказал он. По его оценкам, к 2030 г. вклад ИИ в совокупный ВВП России может превысить 11 трлн руб.