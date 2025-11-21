В работе соцсети X произошел сбой

18 ноября в работе соцсети X наблюдался масштабный сбой. Больше всего жалоб на работу сервиса поступило из Нидерландов и Белоруссии (по 4%), а также США и Германии (по 3%). Подавляющее количество жалоб было связано со сбоем в работе сайта (94%), только 5% сообщили о неполадках в мобильном приложении.