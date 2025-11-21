В работе соцсети X произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбой в работе сайта социальной сети X. По состоянию на 19:30 мск, за последний час поступило 31 обращение. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Большее число жалоб из России направили пользователи из Псковской (18%), Курганской (13%), Белгородской (7%) областей и Республики Татарстан (5%). Кроме того, жалобы поступали также из Нидерландов (7%).
18 ноября в работе соцсети X наблюдался масштабный сбой. Больше всего жалоб на работу сервиса поступило из Нидерландов и Белоруссии (по 4%), а также США и Германии (по 3%). Подавляющее количество жалоб было связано со сбоем в работе сайта (94%), только 5% сообщили о неполадках в мобильном приложении.
В начале марта 2022 г. Роскомнадзор заблокировал Twitter (нынешнее название – X) по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». В мае 2024 г. в правительстве России назвали преждевременной разблокировку X в связи с наличием противоправных материалов.