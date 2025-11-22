АКИ: россияне тратят около 380 млрд рублей на видеоигры ежегодно
Ежегодные расходы россиян на видеоигры составляют около 380 млрд руб. Об этом рассказала генеральный директор Агентства креативных индустрий (АКИ) Гюльнара Агамова, передают «Вести».
Большая часть этой суммы, примерно 320 млрд руб., или 80% от общих трат, приходится на жителей Москвы.
Агамова считает, что видеоигры сегодня – это не просто форма развлечения, а платформа для передачи смыслов, истории и продвижения продуктов. Агамова привела пример Индонезии, где игры используются в первую очередь как аналог социальной сети, а не только как коммерческий продукт.
«Ведомости» в январе писали, что траты российских геймеров на компьютерные и мобильные игры за 2024 г. достигли 173 млрд руб. Рост в годовом выражении составляет 7,5%: в 2023 г. этот показатель составлял 161 млрд руб. Тогда в топе продаж оказались Black Myth: Wukong, Helldivers 2 и Warhammer 40 000: Space Marine 2, подсчитали в онлайн-школе XYZ.
Количество геймеров (играющих в игры от пяти часов в неделю) в стране, по оценкам XYZ, около 25 млн человек.