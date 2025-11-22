АКИ: россияне тратят около 380 млрд рублей на видеоигры ежегодно

Агамова считает, что видеоигры сегодня – это не просто форма развлечения, а платформа для передачи смыслов, истории и продвижения продуктов. Агамова привела пример Индонезии, где игры используются в первую очередь как аналог социальной сети, а не только как коммерческий продукт.