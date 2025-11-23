Reuters: Meta скрывала влияние Facebook и Instagram на психическое здоровье

Обвинение в том, что Meta скрывает доказательства вреда соцсетей является одним из многочисленных в иске. Юристы от имени школьных округов по всей стране подали заявление также против Google, TikTok и Snapchat. Истцы утверждают, что компании намеренно скрыли от пользователей, родителей и учителей признанные внутри компании риски своих продуктов. Обвинения, по данным Reuters, включают в себя негласное поощрение детей младше 13 лет к использованию их платформ, непринятие мер по борьбе с контентом, связанным с сексуальным насилием над детьми, и попытки расширить использование продуктов социальных сетей подростками в школьные годы.