Reuters: Meta скрывала влияние Facebook и Instagram на психическое здоровье
Агентство ссылается на неотредактированные документы коллективного иска школьных округов США против Meta и других социальных сетей. По данным Reuters, в нем фигурирует информация о проводимом корпорацией исследовании. Ученые Meta еще в 2020 г. пытались оценить вместе с компанией Nielsen эффект «деактивации» Facebook и Instagram. Из документов следует, что люди, которые в течение недели не пользовались Facebook, сообщили об «уменьшении чувства депрессии, тревоги, одиночества и социального сравнения».
«Вместо того, чтобы опубликовать эти результаты или провести дополнительные исследования, Meta прекратила дальнейшую работу и заявила, что отрицательные результаты исследования были искажены «существующим медийным нарративом» вокруг компании», – приводит Reuters заявление.
По информации агентства, в частном порядке сотрудники заверили тогдашнего руководителя отдела глобальной государственной политики Meta Ника Клегга в обоснованности выводов исследования.
Обвинение в том, что Meta скрывает доказательства вреда соцсетей является одним из многочисленных в иске. Юристы от имени школьных округов по всей стране подали заявление также против Google, TikTok и Snapchat. Истцы утверждают, что компании намеренно скрыли от пользователей, родителей и учителей признанные внутри компании риски своих продуктов. Обвинения, по данным Reuters, включают в себя негласное поощрение детей младше 13 лет к использованию их платформ, непринятие мер по борьбе с контентом, связанным с сексуальным насилием над детьми, и попытки расширить использование продуктов социальных сетей подростками в школьные годы.