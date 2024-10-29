В Японии 30 истцов подали иски к Meta из-за мошеннической рекламы

Жалоба заключается в том, что в социальной сети Facebook распространялась реклама, которая привлекала инвестиции с помощью поддельных подписей знаменитостей. Компания Meta, по мнению истцов, не реагировала на появление фейковой рекламы и не совершала действий, пресекающих мошенничество. Истцы обратились в окружные суды Осаки, Кобе, Иокогамы, Тиба и Сайтамы.