В Японии 30 истцов подали иски к Meta из-за мошеннической рекламы
Компания Meta Platforms Inc.
Жалоба заключается в том, что в социальной сети Facebook распространялась реклама, которая привлекала инвестиции с помощью поддельных подписей знаменитостей. Компания Meta, по мнению истцов, не реагировала на появление фейковой рекламы и не совершала действий, пресекающих мошенничество. Истцы обратились в окружные суды Осаки, Кобе, Иокогамы, Тиба и Сайтамы.
Как сообщает юрист Кусуо Цунеока, работающий на истцов, предприниматели Юсаку Маэдзава и Такафуми Хори, чьи лица задействованы в махинации, обращались в Meta с просьбой удалить рекламу, но компания, по их словам, просьбу проигнорировала.
В России в 2022 г. Мещанский районный суд Москвы частично удовлетворил иск российских блогеров к Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) и обязал американскую компанию выплатить истцам совокупно 4,5 млн руб за неоказанные услуги.