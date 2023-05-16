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Суд обязал Meta выплатить блогерам компенсацию за неоказанные услуги

В марте 2022 года компания отключила возможность продвижения в своих соцсетях для россиян
Мария Истомина
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Мещанский районный суд Москвы частично удовлетворил иск российских блогеров к Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) и обязал американскую компанию выплатить истцам совокупно 4,5 млн руб., 3 млн руб. из которых – понесенные ими расходы на таргетированную рекламу, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Иск был подан в октябре 2022 г. от 15 заявителей. Обращение в суд инициировало общественное движение «Совет блогеров», уточнила его основатель Валерия Рытвина. Она же представляла интересы заявителей в суде.

Через суд, как следует из текста копии иска (есть в распоряжении «Ведомостей»), блогеры потребовали от Meta возврата потраченных средств на таргетированную рекламу в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, заблокированы в России). Ее они приобретали для продвижения своих публикаций в этих соцсетях еще в 2021 г. и начале 2022 г. После 4 марта 2022 г., когда компания Meta отключила таргет для россиян, заявители были лишены возможности пользоваться уже оплаченным инвентарем, пояснила Рытвина.

Суд все же рассмотрит иск российских блогеров к американской Meta

Заявители требуют 18 млн рублей от владельца заблокированных в России соцсетей Instagram и Facebook

Истцы уверены, что таким образом Meta нарушила закон «О защите прав потребителей», и потребовали выплатить им 18 млн руб. Из них 15 млн руб. – компенсация морального вреда, выразившегося, как следует из текста иска, «в нравственных страданиях, стрессе в связи с падением охватов в социальных сетях».

«После отключения функции таргетирования рекламы компанией Meta, в связи с потерей прогнозируемого продвижения публикаций и историй в социальных сетях истцы были вынуждены искать новые источники, вкладывая в это дополнительные денежные средства, и менять внутренние процессы», – говорится в иске.

У компании Meta Platforms Inc. нет юрлица в России, поэтому в открытых источниках доходы корпорации в России не раскрываются. В декабре 2021 г. мировой суд Таганского района Москвы наложил на компанию оборотный штраф за повторное неудаление противоправного контента в размере 1,99 млрд руб., или 1/20 совокупного дохода компании за год, предшествующий правонарушению. Таким образом, за 2020 г. выручка Meta могла составить 39,8 млрд руб.

Основную часть заработка Meta в России формирует именно ее рекламная выручка, пояснял «Ведомостям» ранее Карен Казарян, директор Института исследований интернета.

Весь рекламный рынок России по итогам 2022 г. составил 392 млрд руб. (без учета ТВ-сегмента, данные по которому не были раскрыты), из которых на рекламу в интернете пришлось 324,9 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств. Рынок инфлюенс-маркетинга и нативной рекламы, по оценке Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), в 2022 г. составил 12 млрд руб.

Новости СМИ2
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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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