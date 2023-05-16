Суд обязал Meta выплатить блогерам компенсацию за неоказанные услуги

Через суд, как следует из текста копии иска (есть в распоряжении «Ведомостей»), блогеры потребовали от Meta возврата потраченных средств на таргетированную рекламу в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, заблокированы в России). Ее они приобретали для продвижения своих публикаций в этих соцсетях еще в 2021 г. и начале 2022 г. После 4 марта 2022 г., когда компания Meta отключила таргет для россиян, заявители были лишены возможности пользоваться уже оплаченным инвентарем, пояснила Рытвина.