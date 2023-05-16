Суд обязал Meta выплатить блогерам компенсацию за неоказанные услуги

Суд обязал Meta выплатить блогерам компенсацию за неоказанные услугиВ марте 2022 года компания отключила возможность продвижения в своих соцсетях для россиян
Мещанский районный суд Москвы частично удовлетворил иск российских блогеров к Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) и обязал американскую компанию выплатить истцам совокупно 4,5 млн руб., 3 млн руб. из которых – понесенные ими расходы на таргетированную рекламу, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Иск был подан в октябре 2022 г. от 15 заявителей. Обращение в суд инициировало общественное движение «Совет блогеров», уточнила его основатель Валерия Рытвина. Она же представляла интересы заявителей в суде.
Через суд, как следует из текста копии иска (есть в распоряжении «Ведомостей»), блогеры потребовали от Meta возврата потраченных средств на таргетированную рекламу в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, заблокированы в России). Ее они приобретали для продвижения своих публикаций в этих соцсетях еще в 2021 г. и начале 2022 г. После 4 марта 2022 г., когда компания Meta отключила таргет для россиян, заявители были лишены возможности пользоваться уже оплаченным инвентарем, пояснила Рытвина.
Истцы уверены, что таким образом Meta нарушила закон «О защите прав потребителей», и потребовали выплатить им 18 млн руб. Из них 15 млн руб. – компенсация морального вреда, выразившегося, как следует из текста иска, «в нравственных страданиях, стрессе в связи с падением охватов в социальных сетях».
«После отключения функции таргетирования рекламы компанией Meta, в связи с потерей прогнозируемого продвижения публикаций и историй в социальных сетях истцы были вынуждены искать новые источники, вкладывая в это дополнительные денежные средства, и менять внутренние процессы», – говорится в иске.
У компании Meta Platforms Inc. нет юрлица в России, поэтому в открытых источниках доходы корпорации в России не раскрываются. В декабре 2021 г. мировой суд Таганского района Москвы наложил на компанию оборотный штраф за повторное неудаление противоправного контента в размере 1,99 млрд руб., или 1/20 совокупного дохода компании за год, предшествующий правонарушению. Таким образом, за 2020 г. выручка Meta могла составить 39,8 млрд руб.
Основную часть заработка Meta в России формирует именно ее рекламная выручка, пояснял «Ведомостям» ранее Карен Казарян, директор Института исследований интернета.
Весь рекламный рынок России по итогам 2022 г. составил 392 млрд руб. (без учета ТВ-сегмента, данные по которому не были раскрыты), из которых на рекламу в интернете пришлось 324,9 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств. Рынок инфлюенс-маркетинга и нативной рекламы, по оценке Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), в 2022 г. составил 12 млрд руб.