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Суд все же рассмотрит иск российских блогеров к американской Meta

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Мария Истомина Дмитрий Игнатьев
Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС

Мещанский районный суд Москвы рассмотрит иск российских блогеров к американской компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России), рассказала «Ведомостям» один из заявителей, основательница общественной организации «Совет блогеров» Валерия Рытвина.

По ее словам, в октябре, когда был подан иск, Мещанский районный суд отказал в принятии заявления, ссылаясь на то, что этот иск относится к экономическим спорам, а такие дела рассматриваются в арбитражном суде. Но истцы обжаловали это решение в Мосгорсуде. Иск был возвращен в суд и назначен к рассмотрению по существу, следует из картотеки суда. Дата заседания пока не назначена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных