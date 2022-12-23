Суд все же рассмотрит иск российских блогеров к американской Meta

По ее словам, в октябре, когда был подан иск, Мещанский районный суд отказал в принятии заявления, ссылаясь на то, что этот иск относится к экономическим спорам, а такие дела рассматриваются в арбитражном суде. Но истцы обжаловали это решение в Мосгорсуде. Иск был возвращен в суд и назначен к рассмотрению по существу, следует из картотеки суда. Дата заседания пока не назначена.