Российские блогеры требуют от Meta $1 млрд

Российские блогеры требуют от Meta $1 млрдИз-за блокировки соцсети Instagram часть ее пользователей лишилась основного источника доходов
Совет блогеров при Совфеде составил претензионное письмо в Meta (признана экстремистской и запрещена в России) c требованием выплатить компенсацию в $1 млрд в пользу пострадавших от блокировки пользователей и предпринимателей соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, соцсеть запрещена и заблокирована на территории России). Об этом сообщила 31 марта на круглом столе в Общественной палате основатель этого совета Валерия Рытвина. Также в письме содержится требование к Meta публично принести извинения гражданам России.
«Выплаченная компенсация будет направлена на поддержку физических и юридических лиц, понесших убытки в результате противоправных действий Meta Platforms Inc.», – отмечается в обращении.
Корреспондент «Ведомостей» ознакомился с копией претензии. Документ будет направлен в Meta сегодня, уточнила Рытвина. Она добавила, что если Meta не выплатит компенсацию, совет планирует подать иск в суд. Решение о том, в какой суд будет направлен иск, пока не принято, отметила Рытвина: рассматриваются варианты подачи как в российский, так и американский суд.
Аналогичную сумму – $1 млрд – Meta пообещала выплатить в феврале прошлого года в Австралии после скандала с местными СМИ, объяснила Рытвина «Ведомостям». Facebook удалил публикации всех новостных СМИ в стране в ответ на еще не принятый в тот момент закон, который обязывал его платить издателям за контент. Это вызвало негативную реакцию властей и СМИ страны. После чего руководство компании пообещало, что в ближайшие три года выделит по меньшей мере $1 млрд на контракты с новостными СМИ.
На момент публикации статьи представитель Meta не ответил на запрос «Ведомостей».
В своем выступлении Рытвина отметила, что в день блокировки Instagram совет провел опрос среди пользователей этой соцсети. Всего в нем приняли участие более 60 000 человек. Выяснилось, что у 70% опрошенных доход связан с запрещенной социальной сетью, а для половины из них – это основной источник заработка. «Блогеры-миллионники смогут начать все с нуля – у них есть финансовые средства, своя команда. Но не стоит забывать, что в Instagram работают в том числе матери-одиночки, инвалиды и другие незащищенные категории населения», – подчеркнула Рытвина.
В начале марта Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook в России. Ведомство пояснило, что с 2020 г. оно зафиксировало 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов в этой соцсети, в том числе были заблокированы официальные аккаунты телеканалов «Звезда», Russia Today, информационного агентства «РИА Новости» и др.
Позже, 14 марта, компания Meta разрешила публиковать в своих соцсетях призывы к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине. В ответ Роскомнадзор в тот же день заблокировал Instagram в России. 21 марта Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны.
До блокировки Instagram со среднемесячным охватом в 67 млн человек был второй по популярности социальной сетью России после «ВКонтакте» (79,1 млн), следует из данных исследовательской компании Mediascope за январь 2022 г. (учитываются данные по россиянам старше 12 лет). В 2020 г. Meta заработала в России 39,8 млрд руб., следует из постановления мирового судьи Таганского района Москвы. Этой выручкой руководствовался суд, наложив в конце декабря 2021 г. на Meta оборотный штраф в размере 2 млрд руб. за повторное неудаление запрещенной информации. Таким образом, требуемая Советом блогеров компенсация более чем в два раза превышает годовую выручку Meta в России.
У претензий российских блогеров верный адресат – Meta является владельцем Instagram и Facebook и именно она отвечает за администрирование этих ресурсов, говорит Александр Журавлев, управляющий партнер юридической компании ЭБР. Причиной блокировки в России Instagram и Facebook, как напоминает Журавлев, стало бездействие по удалению с указанных площадок деструктивного контента, в том числе экстремистского, что нарушает российские законы.
«Meta будет надлежащим ответчиком в суде, если иск будет подан, – говорит эксперт. – Аргументация – причинно-следственная связь: если бы эти ресурсы удаляли неправомерный контент, то они не были бы заблокированы. Соответственно, из–за бездействия Meta по выполнению требований Роскомнадзора соцсети были заблокированы».
По словам Журавлева, блогеры сейчас могут обратиться в суд и имеет смысл готовить коллективный иск, но размер компенсации в $1 млрд им потребуется обосновывать по каждой позиции – будь то реальный ущерб или упущенная выгода.
Между тем, как считает Роман Янковский, преподаватель Moscow Digital School, перспектив у такой претензии нет. «Даже если российский суд посчитает иначе, маловероятно, что удастся что-либо взыскать с Meta. Они уже заблокированы в России, зачем им что-то платить?» – сказал он.