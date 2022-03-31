Российские блогеры требуют от Meta $1 млрд

В своем выступлении Рытвина отметила, что в день блокировки Instagram совет провел опрос среди пользователей этой соцсети. Всего в нем приняли участие более 60 000 человек. Выяснилось, что у 70% опрошенных доход связан с запрещенной социальной сетью, а для половины из них – это основной источник заработка. «Блогеры-миллионники смогут начать все с нуля – у них есть финансовые средства, своя команда. Но не стоит забывать, что в Instagram работают в том числе матери-одиночки, инвалиды и другие незащищенные категории населения», – подчеркнула Рытвина.