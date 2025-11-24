«Роскосмос» показал музыкальный плейлист космонавтов МКС

Корабль «Союз МС-28» с экипажем отправится к Международной космической станции 27 ноября. Старт назначен на 12:28 мск. 22 ноября в «Роскосмосе» сообщили, что на Байконуре собрали ракету «Союз-2.1а», которая на следующей неделе отправит космонавтов к МКС.