«Роскосмос» показал музыкальный плейлист космонавтов МКС

«Роскосмос» показал музыкальный плейлист космонавтов МКСВ него вошли композиции Metallica, «Алисы», Coldplay и Дэвида Боуи
Космонавты новой экспедиции МКС-74 слушают песни «Алисы» и Фаррелла Уильямса. «Роскосмос» опубликовал музыкальный плейлист экипажа корабля «Союз МС-28».
Плейлист состоит из песен:
Starman от Дэвида Боуи,
«Держава» от Василия К.,
Leave Out All The Rest от Linkin Park,
A Sky Full of Stars от Coldplay,
«Небо славян» от «Алисы»,
Testify от Rage Against The Machine,
«Баллада о детях Большой Медведицы» от Муси Тотибадзе,
«Кометы» от Polnalyubvi и др.
Корабль «Союз МС-28» с экипажем отправится к Международной космической станции 27 ноября. Старт назначен на 12:28 мск. 22 ноября в «Роскосмосе» сообщили, что на Байконуре собрали ракету «Союз-2.1а», которая на следующей неделе отправит космонавтов к МКС.