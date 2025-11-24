Газета
Главная / Технологии /

«Роскосмос» показал музыкальный плейлист космонавтов МКС

В него вошли композиции Metallica, «Алисы», Coldplay и Дэвида Боуи
Ведомости

Космонавты новой экспедиции МКС-74 слушают песни «Алисы» и Фаррелла Уильямса. «Роскосмос» опубликовал музыкальный плейлист экипажа корабля «Союз МС-28».

Плейлист состоит из песен:

  • Starman от Дэвида Боуи,

  • «Держава» от Василия К.,

  • Leave Out All The Rest от Linkin Park,

  • A Sky Full of Stars от Coldplay,

  • «Небо славян» от «Алисы»,

  • Testify от Rage Against The Machine,

  • «Баллада о детях Большой Медведицы» от Муси Тотибадзе,

  • «Кометы» от Polnalyubvi и др.

Корабль «Союз МС-28» с экипажем отправится к Международной космической станции 27 ноября. Старт назначен на 12:28 мск. 22 ноября в «Роскосмосе» сообщили, что на Байконуре собрали ракету «Союз-2.1а», которая на следующей неделе отправит космонавтов к МКС.

