Alibaba сообщила о росте своего облачного подразделения на 34% в III квартале

В конце января Alibaba выпустила новую версию ИИ-модели Qwen 2.5. Выпуск состоялся на фоне успеха другой китайской ИИ-модели DeepSeek-V3. Reuters отмечал, что компания DeepSeek оказала давление не только на иностранных конкурентов, но и на китайских.