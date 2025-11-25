Alibaba сообщила о росте своего облачного подразделения на 34% в III квартале
Выручка подразделения искусственного интеллекта Alibaba выросла на 34% в III квартале 2025 г. на фоне «бума» развития нейросетей в Китае. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчетность Alibaba.
Общая выручка увеличилась на 5% до 247,8 млрд юаней ($35 млрд).
Высокие результаты облачного подразделения могут побудить инвесторов делать ставку на Alibaba как на лидера в области разработки ИИ, указывает Bloomberg. Компания ускорила выпуск моделей ИИ и перезапустила мобильное приложение Qwen в рамках попытки повторить успех ChatGPT от американской OpenAI.
Alibaba при этом может столкнуться с ограничениями США на самые передовые ИИ-чипы Nvidia. Китайская корпорация в сотрудничестве с Huawei стремится разрабатывать собственные микросхемы.
В конце января Alibaba выпустила новую версию ИИ-модели Qwen 2.5. Выпуск состоялся на фоне успеха другой китайской ИИ-модели DeepSeek-V3. Reuters отмечал, что компания DeepSeek оказала давление не только на иностранных конкурентов, но и на китайских.