Alibaba выпустила новую версию Qwen 2.5
По заявлению китайской технологической компании Alibaba, ее новая версия модели искусственного интеллекта (ИИ) Qwen 2.5 превосходит известную модель DeepSeek-V3, сообщает Reuters.
Qwen 2.5-Max вышла в первый день лунного Нового года по китайскому календарю, что необычно для компаний в Китае. Reuters связывает такую необычную дату с тем, что нашумевшая компания DeepSeek оказала давление не только на иностранных конкурентов, но и на местных.
В объявлении облачного подразделения Alibaba говорится, что Qwen 2.5-Max превосходит популярные GPT-4o, DeepSeek-V3 и Llama-3.1-405B по всем параметрам.
29 января AI-ассистент DeepSeek стал самым популярным бесплатным приложением российского Google Play. Приложение скачали более 10 млн раз. Пользователи в среднем оценивают его в 4,8 балла из 5 возможных.
DeepSeek R1 – это модель искусственного интеллекта, разработанная китайским стартапом DeepSeek. Она выделяется своей архитектурой Mixture-of-Experts (MoE), которая позволяет активировать только часть параметров на каждом этапе обработки данных, что обеспечивает высокую эффективность и производительность.
В начале января компания DeepSeek выпустила новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и американских конкурентов. Китайская компания заявила, что R1 конкурирует или превосходит продукты ведущих американских разработчиков по ряду отраслевых показателей, включая математические задачи, и при этом стоит в разы дешевле.