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Alibaba выпустила новую версию Qwen 2.5

Ведомости

По заявлению китайской технологической компании Alibaba, ее новая версия модели искусственного интеллекта (ИИ) Qwen 2.5 превосходит известную модель DeepSeek-V3, сообщает Reuters.

Qwen 2.5-Max вышла в первый день лунного Нового года по китайскому календарю, что необычно для компаний в Китае. Reuters связывает такую необычную дату с тем, что нашумевшая компания DeepSeek оказала давление не только на иностранных конкурентов, но и на местных.

В объявлении облачного подразделения Alibaba говорится, что Qwen 2.5-Max превосходит популярные GPT-4o, DeepSeek-V3 и Llama-3.1-405B по всем параметрам.

29 января AI-ассистент DeepSeek стал самым популярным бесплатным приложением российского Google Play. Приложение скачали более 10 млн раз. Пользователи в среднем оценивают его в 4,8 балла из 5 возможных.

DeepSeek R1 – это модель искусственного интеллекта, разработанная китайским стартапом DeepSeek. Она выделяется своей архитектурой Mixture-of-Experts (MoE), которая позволяет активировать только часть параметров на каждом этапе обработки данных, что обеспечивает высокую эффективность и производительность.

В начале января компания DeepSeek выпустила новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и американских конкурентов. Китайская компания заявила, что R1 конкурирует или превосходит продукты ведущих американских разработчиков по ряду отраслевых показателей, включая математические задачи, и при этом стоит в разы дешевле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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