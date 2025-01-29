DeepSeek стал самым популярным бесплатным приложением в российском Google Play
AI-ассистент DeepSeek стал самым популярным бесплатным приложением российского Google Play. В этом убедились «Ведомости».
Приложение скачали более 10 млн раз. Пользователи в среднем оценивают его в 4,8 балла из 5 возможных. Приложение было выпущено 8 января.
В описании приложения говорится, что оно «работает на основе инновационной модели DeepSeek-V3».
«Этот передовой AI соответствует мировым стандартам и конкурирует с лучшими международными моделями по множеству тестов», – сообщается на странице в DeepSeek в Google Play.
В начале января компания DeepSeek выпустила новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и американских конкурентов. Китайская компания заявила, что R1 конкурирует или превосходит продукты ведущих американских разработчиков по ряду отраслевых показателей, включая математические задачи, и при этом стоит в разы дешевле. Потенциальная угроза превосходству американских компаний в отрасли привела к тому, что акции технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, включая Microsoft, Nvidia, Oracle и материнскую компанию Google Alphabet, упали, потеряв в общей сложности почти $1 трлн рыночной стоимости.
27 января агентство Bloomberg сообщило, что состояние 500 самых богатых людей мира снизилось на $108 млрд в связи с падением акций технологических компаний, вызванным успехом бесплатной языковой модели ИИ DeepSeek. Самые значительные потери понес основатель и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Его состояние сократилось на 20% и теперь составляет $101 млрд. Nvidia потеряла $600 млрд рыночной стоимости и уступила звание самой дорогой компании в мире Apple и Microsoft, поскольку ее акции упали почти на 18%.