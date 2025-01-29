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DeepSeek стал самым популярным бесплатным приложением в российском Google Play

Ведомости

AI-ассистент DeepSeek стал самым популярным бесплатным приложением российского Google Play. В этом убедились «Ведомости».

Приложение скачали более 10 млн раз. Пользователи в среднем оценивают его в 4,8 балла из 5 возможных. Приложение было выпущено 8 января.

В описании приложения говорится, что оно «работает на основе инновационной модели DeepSeek-V3».

«Этот передовой AI соответствует мировым стандартам и конкурирует с лучшими международными моделями по множеству тестов», – сообщается на странице в DeepSeek в Google Play.

В начале января компания DeepSeek выпустила новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и американских конкурентов. Китайская компания заявила, что R1 конкурирует или превосходит продукты ведущих американских разработчиков по ряду отраслевых показателей, включая математические задачи, и при этом стоит в разы дешевле. Потенциальная угроза превосходству американских компаний в отрасли привела к тому, что акции технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, включая Microsoft, Nvidia, Oracle и материнскую компанию Google Alphabet, упали, потеряв в общей сложности почти $1 трлн рыночной стоимости.

27 января агентство Bloomberg сообщило, что состояние 500 самых богатых людей мира снизилось на $108 млрд в связи с падением акций технологических компаний, вызванным успехом бесплатной языковой модели ИИ DeepSeek. Самые значительные потери понес основатель и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Его состояние сократилось на 20% и теперь составляет $101 млрд. Nvidia потеряла $600 млрд рыночной стоимости и уступила звание самой дорогой компании в мире Apple и Microsoft, поскольку ее акции упали почти на 18%.

29 января Bloomberg писал, что Microsoft и OpenAI выясняют, не были ли технологии ChatGPT несанкционированно получены группой лиц, связанной с китайской DeepSeek.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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