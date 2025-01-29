DeepSeek стал самым популярным бесплатным приложением в российском Google Play

В начале января компания DeepSeek выпустила новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом под названием R1, способную имитировать мышление человека, что позволило ей обойти на рынке OpenAI и американских конкурентов. Китайская компания заявила, что R1 конкурирует или превосходит продукты ведущих американских разработчиков по ряду отраслевых показателей, включая математические задачи, и при этом стоит в разы дешевле. Потенциальная угроза превосходству американских компаний в отрасли привела к тому, что акции технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, включая Microsoft, Nvidia, Oracle и материнскую компанию Google Alphabet, упали, потеряв в общей сложности почти $1 трлн рыночной стоимости.