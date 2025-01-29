Акции мировых производителей микросхем начали восстанавливаться
Акции производителей микросхем в Азии и Европе начали восстанавливаться после того, как сильные корпоративные доходы голландской группы ASML способствовали торговому ралли лидера технологической отрасли Nvidia, сообщает Financial Times (FT). Эксперты заявили, что рынки стали «проще» относиться к развитию технологии искусственного интеллекта (ИИ) в Китае.
28 января акции производителя чипов Nvidia закрылись ростом на 9%, компенсировав часть крупных потерь, которые в начале недели сократили его рыночную капитализацию на $600 млрд, когда инвесторы были обеспокоены угрозой превосходству США в области искусственного интеллекта со стороны китайской компании DeepSeek. В ходе торгов 29 января японский технологический индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 1% после восстановления акций полупроводниковых компаний и инвестора в области ИИ SoftBank.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,5% во главе с нидерландской ASML. Производитель чипового оборудования объявил о доходах, которые превзошли ожидания аналитиков, из-за чего его акции выросли на 11,5% в Амстердаме. Акции Nvidia выросли еще на 0,6% на предварительных торгах 29 января. Рынки стали спокойнее относиться к развитию ситуации в Китае с ИИ и, возможно, это является отражением того, что реакция инвесторов после презентации DeepSeek была чрезмерной, заявил руководитель отдела макроэкономической и валютной стратегии на развивающихся рынках в Barclays Митул Котеча.
27 января акции Nvidia теряли в цене более 11% из-за китайского чат-бота DeepSeek, который был представлен как более доступный аналог ChatGPT. Nvidia является основным поставщиком и производителем процессоров, необходимых для поддержки и развития современных ИИ-моделей. Команда-разработчик DeepSeek в декабре разместила в сети своего конкурента ChatGPT. По словам разработчиков, стоимость реализации проекта составила менее $6 млн. На прошлой неделе компания выпустила обновленную модель, которая, как сообщалось в СМИ, также превзошла последнюю модель разработчика OpenAI во многих сторонних тестах и аспектах.
DeepSeek R1 – это модель искусственного интеллекта, разработанная китайским стартапом DeepSeek. Она выделяется своей архитектурой Mixture-of-Experts (MoE), которая позволяет активировать только часть параметров на каждом этапе обработки данных, что обеспечивает высокую эффективность и производительность.