Акции мировых производителей микросхем начали восстанавливаться

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,5% во главе с нидерландской ASML. Производитель чипового оборудования объявил о доходах, которые превзошли ожидания аналитиков, из-за чего его акции выросли на 11,5% в Амстердаме. Акции Nvidia выросли еще на 0,6% на предварительных торгах 29 января. Рынки стали спокойнее относиться к развитию ситуации в Китае с ИИ и, возможно, это является отражением того, что реакция инвесторов после презентации DeepSeek была чрезмерной, заявил руководитель отдела макроэкономической и валютной стратегии на развивающихся рынках в Barclays Митул Котеча.