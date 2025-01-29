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Акции мировых производителей микросхем начали восстанавливаться

Ведомости

Акции производителей микросхем в Азии и Европе начали восстанавливаться после того, как сильные корпоративные доходы голландской группы ASML способствовали торговому ралли лидера технологической отрасли Nvidia, сообщает Financial Times (FT). Эксперты заявили, что рынки стали «проще» относиться к развитию технологии искусственного интеллекта (ИИ) в Китае.

28 января акции производителя чипов Nvidia закрылись ростом на 9%, компенсировав часть крупных потерь, которые в начале недели сократили его рыночную капитализацию на $600 млрд, когда инвесторы были обеспокоены угрозой превосходству США в области искусственного интеллекта со стороны китайской компании DeepSeek. В ходе торгов 29 января японский технологический индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 1% после восстановления акций полупроводниковых компаний и инвестора в области ИИ SoftBank.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,5% во главе с нидерландской ASML. Производитель чипового оборудования объявил о доходах, которые превзошли ожидания аналитиков, из-за чего его акции выросли на 11,5% в Амстердаме. Акции Nvidia выросли еще на 0,6% на предварительных торгах 29 января. Рынки стали спокойнее относиться к развитию ситуации в Китае с ИИ и, возможно, это является отражением того, что реакция инвесторов после презентации DeepSeek была чрезмерной, заявил руководитель отдела макроэкономической и валютной стратегии на развивающихся рынках в Barclays Митул Котеча.

27 января акции Nvidia теряли в цене более 11% из-за китайского чат-бота DeepSeek, который был представлен как более доступный аналог ChatGPT. Nvidia является основным поставщиком и производителем процессоров, необходимых для поддержки и развития современных ИИ-моделей. Команда-разработчик DeepSeek в декабре разместила в сети своего конкурента ChatGPT. По словам разработчиков, стоимость реализации проекта составила менее $6 млн. На прошлой неделе компания выпустила обновленную модель, которая, как сообщалось в СМИ, также превзошла последнюю модель разработчика OpenAI во многих сторонних тестах и аспектах.

DeepSeek R1 – это модель искусственного интеллекта, разработанная китайским стартапом DeepSeek. Она выделяется своей архитектурой Mixture-of-Experts (MoE), которая позволяет активировать только часть параметров на каждом этапе обработки данных, что обеспечивает высокую эффективность и производительность. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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