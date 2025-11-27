В России начали выпускать тренажеры с технологией «силы мысли» для детей с ДЦП

Один реабилитационный комплекс позволяет обеспечить ежегодную абилитацию до 500 пациентов. При запланированном объеме производства в 200 комплектов в год, десятки тысяч детей с диагнозом ДЦП получат возможность регулярно проходить необходимые курсы восстановительного лечения. Комплекс уже получил регистрационное удостоверение и в скором времени появится в российских медучреждениях.