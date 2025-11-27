В России начали выпускать тренажеры с технологией «силы мысли» для детей с ДЦП
АО НПО «Андроидная техника» (входит в АО «Корпорация Роботов», развивающее направление робототехники в ГК «Элемент») запустил серийное производство первого российского медицинского роботизированного комплекса «Юниор». Тренажер предназначен для абилитации детей с двигательными нарушениями кистей рук, в том числе с детским церебральным параличом (ДЦП), сообщили в компании.
Главным преимуществом комплекса обозначено сочетание высокой вовлеченности пациента и эффективности метода. В компании утверждают, что нововведение позволяет проводить процесс абилитации в два-три раза быстрее, чем при использовании традиционных методов. В комплексе используется технология «силы мысли»: ребенок управляет тренажером с помощью интерфейса «мозг-компьютер» (сила мысли) или минимальной мышечной активности.
Кроме того, интерактивная виртуальная среда помогает пациенту воспринимать занятие как игру, что повышает мотивацию и вовлеченность детей. В компании подчеркнули, что это критически важно для долгосрочных результатов.
«В результате дети не только приобретают новые двигательные навыки, но и становятся более социально адаптированными, увереннее в себе и способны выполнять ранее недоступные бытовые действия», – говорится в сообщении.
Один реабилитационный комплекс позволяет обеспечить ежегодную абилитацию до 500 пациентов. При запланированном объеме производства в 200 комплектов в год, десятки тысяч детей с диагнозом ДЦП получат возможность регулярно проходить необходимые курсы восстановительного лечения. Комплекс уже получил регистрационное удостоверение и в скором времени появится в российских медучреждениях.