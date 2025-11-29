Мединский призвал жаловаться на созданный от его имени фейковый канал в Telegram
На Украине создали «канал-паразит» помощника президента РФ Владимира Мединского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после встречи с учителями-ведущими блогов и каналов в Музее военной формы Российского военно-исторического общества (РВИО).
«Попутно выяснилось, что на Украине создали «мой» довольно большой канал-паразит. Напомню, что этот канал, на котором вы сейчас находитесь, у меня в тг единственный», – написал он.
Мединский призвал подписчиков жаловаться в поддержку мессенджера на «самозванцев и жуликов». Согласно опубликованному помощником президента скриншоту, на фейковый канал подписаны более 50 000 человек. В настоящем канале у Мединского около 213 000 подписчиков.
В сентябре МИД России сообщил, что в онлайн-сообществах Казахстана распространяется дипфейк, созданный на основе кадров интервью официального представителя ведомства Марии Захаровой. По его данным, на видео Захарова якобы комментирует встречи президента республики Касым-Жомарта Токаева «на полях» 80-й сессии Генассамблеи ООН. Цель дипфейка, по мнению российских дипломатов, посеять рознь между двумя странами, спровоцировать резкую эмоциональную реакцию у аудитории.