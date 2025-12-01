Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Дуров запустил приватную вычислительную сеть Cocoon в TON

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной конфиденциальной вычислительной сети Cocoon (Confidential Compute Open Network) на блокчейне TON. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Дуров добавил, что владельцы графических процессоров уже начали получать доход в TON. По его словам, первые пользовательские запросы обрабатываются с полным соблюдением конфиденциальности. Работоспособность сети обеспечена, включая готовность веб-сайта с документацией и исходным кодом.

Дуров отметил, что централизованные поставщики вычислений, такие как Amazon и Microsoft, увеличивают цены и снижают уровень приватности, тогда как Cocoon призван решить эти проблемы.

Дуров представил Cocoon в октябре на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае. Проект позволит владельцам графических процессоров предоставлять свои вычислительные мощности для майнинга TON, разработчикам – подключать приложения к доступным ИИ-вычислениям, а пользователям – сохранять полную конфиденциальность при работе с ИИ-продуктами.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её