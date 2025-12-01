Дуров запустил приватную вычислительную сеть Cocoon в TON
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной конфиденциальной вычислительной сети Cocoon (Confidential Compute Open Network) на блокчейне TON. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.
Дуров добавил, что владельцы графических процессоров уже начали получать доход в TON. По его словам, первые пользовательские запросы обрабатываются с полным соблюдением конфиденциальности. Работоспособность сети обеспечена, включая готовность веб-сайта с документацией и исходным кодом.
Дуров отметил, что централизованные поставщики вычислений, такие как Amazon и Microsoft, увеличивают цены и снижают уровень приватности, тогда как Cocoon призван решить эти проблемы.
Дуров представил Cocoon в октябре на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае. Проект позволит владельцам графических процессоров предоставлять свои вычислительные мощности для майнинга TON, разработчикам – подключать приложения к доступным ИИ-вычислениям, а пользователям – сохранять полную конфиденциальность при работе с ИИ-продуктами.