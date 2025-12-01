Дуров запустил приватную вычислительную сеть Cocoon в TON

Дуров представил Cocoon в октябре на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае. Проект позволит владельцам графических процессоров предоставлять свои вычислительные мощности для майнинга TON, разработчикам – подключать приложения к доступным ИИ-вычислениям, а пользователям – сохранять полную конфиденциальность при работе с ИИ-продуктами.