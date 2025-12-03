Григоренко: выручка IT-компаний в России за полугодие выросла до 5,5 трлн рублей

Выручка российских IT-компании за первое полугодие 2025 г. увеличилась на 17% к аналогичному периоду прошлого года и достигла 5,5 трлн руб. Об этом сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, ссылаясь на результаты мониторинга АНО «Цифровая экономика».