Григоренко: выручка IT-компаний в России за полугодие выросла до 5,5 трлн рублей
Выручка российских IT-компании за первое полугодие 2025 г. увеличилась на 17% к аналогичному периоду прошлого года и достигла 5,5 трлн руб. Об этом сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, ссылаясь на результаты мониторинга АНО «Цифровая экономика».
«Результаты мониторинга за первое полугодие говорят о стабильном росте ИТ-отрасли по ключевым показателям: выручке и объему уплаченных налогов», – отметил Григоренко.
По его словам, эти данные подтверждают, что отрасль успешно отвечает на запросы цифровой трансформации страны, а также демонстрируют, что господдержка дает эффект.
По данным мониторинга, объем уплаченных налогов и страховых взносов компаниями IT-сектора вырос на 20% и превысил 1 трлн руб. Численность работников отрасли увеличилась на 3%, доля занятых в IT в общей численности рабочей силы достигла 3,1%.
17 ноября Григоренко сообщал, что вклад отечественных IT-компании в ВВП России составляет 6%. Он отмечал, что на каждый рубль государственной поддержки государство получает два рубля отдачи, а ежегодный рост выручки российских IT-компании составляет 20–25%.