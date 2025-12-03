Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Григоренко: выручка IT-компаний в России за полугодие выросла до 5,5 трлн рублей

Ведомости

Выручка российских IT-компании за первое полугодие 2025 г. увеличилась на 17% к аналогичному периоду прошлого года и достигла 5,5 трлн руб. Об этом сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, ссылаясь на результаты мониторинга АНО «Цифровая экономика».

«Результаты мониторинга за первое полугодие говорят о стабильном росте ИТ-отрасли по ключевым показателям: выручке и объему уплаченных налогов», – отметил Григоренко.

По его словам, эти данные подтверждают, что отрасль успешно отвечает на запросы цифровой трансформации страны, а также демонстрируют, что господдержка дает эффект.

По данным мониторинга, объем уплаченных налогов и страховых взносов компаниями IT-сектора вырос на 20% и превысил 1 трлн руб. Численность работников отрасли увеличилась на 3%, доля занятых в IT в общей численности рабочей силы достигла 3,1%.

17 ноября Григоренко сообщал, что вклад отечественных IT-компании в ВВП России составляет 6%. Он отмечал, что на каждый рубль государственной поддержки государство получает два рубля отдачи, а ежегодный рост выручки российских IT-компании составляет 20–25%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте