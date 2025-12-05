«Роскосмос» планирует локализовать производство ракетных двигателей в Индии
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил о планах поставить Индии ракетные двигатели, а также локализовать производство по лицензии «Энергомаша». Об этом он рассказал в интервью «Первому каналу».
Россия и Индия намерены сотрудничать в космосе. Их будущие орбитальные станции будут работать на одной орбите и с одинаковым наклоном.
«У нас серьезное поле для взаимодействия полетов наших космонавтов на эти станции», – добавил Баканов.
1 августа Баканов сообщал, что эксплуатация МКС в рамках совместной с США программы продлится до 2028 г. Сведение станции с орбиты планируется проводить до 2030 г. включительно.