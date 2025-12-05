Роскомнадзор опроверг сведения о блокировке игры Minecraft в России

3 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к американской игровой платформе Roblox. Тогда ведомство сообщало, что на ней выявили множество материалов, которые пропагандируют и оправдывают экстремизм и терроризм. Также были найдены призывы к насилию и пропаганда ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .