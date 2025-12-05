Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Роскомнадзор опроверг сведения о блокировке игры Minecraft в России

Ведомости

В России не идет блокировка игры Minecraft, сообщил Роскомнадзор.

«Ряд Telegram-каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке популярной игры Minecraft, которую якобы «внесли в перечень запрещенных», – отметили представители ведомства.

3 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к американской игровой платформе Roblox. Тогда ведомство сообщало, что на ней выявили множество материалов, которые пропагандируют и оправдывают экстремизм и терроризм. Также были найдены призывы к насилию и пропаганда ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте