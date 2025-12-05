Роскомнадзор опроверг сведения о блокировке игры Minecraft в России
В России не идет блокировка игры Minecraft, сообщил Роскомнадзор.
«Ряд Telegram-каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке популярной игры Minecraft, которую якобы «внесли в перечень запрещенных», – отметили представители ведомства.
3 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к американской игровой платформе Roblox. Тогда ведомство сообщало, что на ней выявили множество материалов, которые пропагандируют и оправдывают экстремизм и терроризм. Также были найдены призывы к насилию и пропаганда ЛГБТ