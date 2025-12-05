Канал «Кремль. Новости» первым набрал 1 млн подписчиков в Max
В национальном мессенджере Max появился первый канал-миллионник. Им стал официальный ресурс президента РФ Владимира Путина «Кремль. Новости», аккаунт которого в Max появился в сентябре.
4 декабря в 15:00 начался сбор вопросов для прямой линии с российским лидером. Жители страны в том числе могут сделать обращение через мессенджер Max. В нем запустили специальный чат-бот, в который можно загрузить и текстовый, и видеовопрос. Они будут приниматься до конца мероприятия.
В сентябре этого года Кремль запустил официальный канал в Max. У него также есть активное сообщество во «В контакте», каналы в Telegram и других социальных сетях.