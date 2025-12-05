Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Канал «Кремль. Новости» первым набрал 1 млн подписчиков в Max

Ведомости

В национальном мессенджере Max появился первый канал-миллионник. Им стал официальный ресурс президента РФ Владимира Путина «Кремль. Новости», аккаунт которого в Max появился в сентябре.

4 декабря в 15:00 начался сбор вопросов для прямой линии с российским лидером. Жители страны в том числе могут сделать обращение через мессенджер Max. В нем запустили специальный чат-бот, в который можно загрузить и текстовый, и видеовопрос. Они будут приниматься до конца мероприятия.

В сентябре этого года Кремль запустил официальный канал в Max. У него также есть активное сообщество во «В контакте», каналы в Telegram и других социальных сетях.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её