Канал «Кремль. Новости» первым набрал 1 млн подписчиков в Max

4 декабря в 15:00 начался сбор вопросов для прямой линии с российским лидером. Жители страны в том числе могут сделать обращение через мессенджер Max. В нем запустили специальный чат-бот, в который можно загрузить и текстовый, и видеовопрос. Они будут приниматься до конца мероприятия.