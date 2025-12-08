Россияне начали массово скупать видеокарты для ПК
Российские покупатели начали активно запасаться видеокартами для ПК, опасаясь их подорожания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей торговых сетей и онлайн-площадок.
Осенью 2025 г. относительно летнего периода продажи видеокарт на Wildberries в штучном выражении увеличились на 124%, отметили в Wildberries&Russ. В сравнении с осенью 2024 г. рост составил около 400%. Особенно выделяется Санкт-Петербург, где продажи видеокарт за год выросли в девять раз.
В «М.Видео-Эльдорадо» также зафиксировали рост: осенью 2025 г. продажи видеокарт по сравнению с летом выросли на 20%. За первые три квартала прирост составил 60%. Как отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, чипы, используемые в видеокартах, необходимы для вычислительных операций, лежащих в основе работы нейросетей.
В феврале «Ведомости» писали, что рынок персональных компьютеров и комплектующих в России в 2024 г. восстановился после спада 2022 и 2023 гг. Согласно данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи ПК в прошлом году выросли на 22% в количественном выражении, достигнув 3 млн устройств, по сравнению с 2,5 млн в 2023 г. При этом в деньгах рост составил всего 10% – с 64,5 млрд руб. в 2023 г. до 71 млрд в 2024 г. при уровне инфляции 9,54% (по данным Росстата), что говорит о снижении цен на устройства.