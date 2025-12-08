Россияне начали массово скупать видеокарты для ПК

В феврале «Ведомости» писали, что рынок персональных компьютеров и комплектующих в России в 2024 г. восстановился после спада 2022 и 2023 гг. Согласно данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи ПК в прошлом году выросли на 22% в количественном выражении, достигнув 3 млн устройств, по сравнению с 2,5 млн в 2023 г. При этом в деньгах рост составил всего 10% – с 64,5 млрд руб. в 2023 г. до 71 млрд в 2024 г. при уровне инфляции 9,54% (по данным Росстата), что говорит о снижении цен на устройства.