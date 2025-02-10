Продажи персональных компьютеров и комплектующих в 2024 году выросли

Продажи персональных компьютеров и комплектующих в 2024 году вырослиЭксперты считают, что рынок восстанавливается после просадки, но всплесков продаж в 2025 году ожидать не стоит
Рынок персональных компьютеров и комплектующих в России в 2024 г. восстановился после спада, наблюдавшегося в 2022–2023 гг. По данным группы «М.видео-Эльдорадо», продажи ПК увеличились на 22% в количественном выражении, достигнув 3 млн устройств по сравнению с 2,5 млн в 2023 г. При этом в денежном выражении рост составил всего 10% – с 64,5 млрд руб. в 2023 г. до 71 млрд в 2024 г. при уровне инфляции 9,54% (по данным Росстата), что свидетельствует о снижении цен на устройства.
Средняя цена в 2024 г. на ПК снизилась на 10% – с 26 100 до 23 000 руб., говорит представитель «М.видео-Эльдорадо». Такую же тенденцию подтверждают и данные аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД»: медианная цена на ПК составила 36 380 руб., что на 12% ниже медианной цены 2023 г., в то время как число покупок выросло на 29% в сравнении год к году.