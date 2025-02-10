Продажи персональных компьютеров и комплектующих в 2024 году выросли

Рынок персональных компьютеров и комплектующих в России в 2024 г. восстановился после спада, наблюдавшегося в 2022–2023 гг. По данным группы «М.видео-Эльдорадо», продажи ПК увеличились на 22% в количественном выражении, достигнув 3 млн устройств по сравнению с 2,5 млн в 2023 г. При этом в денежном выражении рост составил всего 10% – с 64,5 млрд руб. в 2023 г. до 71 млрд в 2024 г. при уровне инфляции 9,54% (по данным Росстата), что свидетельствует о снижении цен на устройства.